Jack Grealish révèle un pari de 500 £ avec Trent Alexander-Arnold sur le coup franc anglais

Votre soutien nous aide à raconter l’histoire Cette élection reste une impasse, selon la plupart des sondages. Dans un combat aux marges aussi minces, nous avons besoin de journalistes sur le terrain qui parlent aux personnes que Trump et Harris courtisent. Votre soutien nous permet de continuer à envoyer des journalistes sur le terrain. Chaque mois, 27 millions d’Américains de tous bords politiques font confiance à The Independent. Contrairement à de nombreux autres médias de qualité, nous choisissons de ne pas vous exclure de nos rapports et analyses avec des paywalls. Mais le journalisme de qualité reste payant. Aidez-nous à continuer de mettre en lumière ces histoires critiques. Votre soutien fait toute la différence. Fermer En savoir plus

Jack Grealish a révélé qu’il devait 500 £ à Trent Alexander-Arnold après avoir fait un pari avec son équipe d’Angleterre, avant de marquer son superbe coup franc lors de la victoire 3-1 contre la Finlande.

Le brillant coup franc d’Alexander-Arnold a doublé l’avance de l’Angleterre à Helsinki et a illuminé une seconde période difficile, avant que Declan Rice n’en ajoute un troisième en fin de match pour donner à l’entraîneur par intérim Lee Carsley une victoire bien méritée.

Grealish, qui a dédié son premier but à sa petite fille après être devenu papa plus tôt ce mois-ci, s’est tenu au-dessus du coup franc avec Alexander-Arnold et a déclaré qu’il donnerait un bonus au défenseur de Liverpool s’il marquait.

Et Grealish devra désormais payer après qu’Alexander-Arnold soit intervenu et ait décoché un tir enroulé dans le coin supérieur à 25 mètres.

« J’ai plaisanté avec Trent avant le coup franc, ‘marquez ceci, je vous donnerai 500 livres' », a déclaré Grealish à ITV.

« Et il l’a mis dans la poubelle du haut. »

Grealish a déclaré qu’il soutenait le patron anglais Carsley après que le manager par intérim ait été critiqué pour sa tactique lors de la défaite 2-1 contre la Grèce à Wembley vendredi.

« Quoi qu’il arrive au sélectionneur anglais, les gens diront toujours des choses négatives », a déclaré Grealish, qui n’était pas disponible pour le match contre la Grèce.

ouvrir l’image dans la galerie Grealish a ouvert le score pour l’Angleterre ( Getty Images )

« Avant, les gens réclamaient que tous les attaquants jouent et cela n’a pas fonctionné. Je ne comprends pas, cela peut arriver dans les jeux.

« J’adore venir ici, un top manager et j’adore jouer pour lui. »

Grealish a également félicité Angel Gomes pour sa passe qui a conduit à son premier but à Helsinki.

« Nous aurions pu en avoir quelques autres mais c’était parfois difficile », a-t-il déclaré.

« Le but est venu du manager qui nous a laissé jouer avec cette liberté. Je joue avec Angel Gomes à l’entraînement et je sais à quel point il est un joueur de haut niveau. La célébration était pour ma petite fille.