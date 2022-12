Jack Grealish regrette de se moquer de Miguel Almiron

Manchester City a célébré son titre de Premier League plus tôt cette année en mai, mais pour son ailier Jack Grealish, cela s’est avéré être une période controversée.

Grealish, tout en parlant de la tactique de Manchester City, avait pris une fouille sournoise au milieu de terrain de Newcastle United Miguel Almiron. Le commentaire a rapidement déclenché une grosse tempête et Grealish a été la cible de critiques.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

L’ailier anglais s’est maintenant ouvert sur la question pour la première fois depuis qu’il a fait ces remarques.

Grealish a admis que c’était un acte stupide de se moquer d’Almiron et regrette d’avoir fait des commentaires aussi stupides.

“C’est une chose que je regrette. Quand j’ai dit plus tôt que parfois je faisais des bêtises, c’en était une. Je le regrette. Je jure, je suis en fait bourdonnant de la façon dont il a réagi. Il a dit quelque chose sur moi dans l’interview l’autre jour, il m’a souhaité le meilleur. J’ai pensé ‘quel gars!’ parce que si c’était moi et que quelqu’un avait dit ça de moi, j’aurais probablement été dans l’autre sens », a déclaré Grealish lors d’une interview avec Le gardien.

Tout a commencé en mai lors de la célébration du titre de City en Premier League.

City a remporté le trophée après avoir remporté une victoire 3-2 contre Aston Villa le dernier jour de la saison. Leur manager Pep Guardiola a décidé de faire sortir l’ailier Riyad Mahrez du terrain en seconde période.

Grealish, tout en parlant du déménagement, a déclaré qu ‘«il [Mahrez ] joué comme Almiron.

Grealish a maintenant révélé qu’il avait récemment contacté son ancien coéquipier d’Aston Villa, Matt Targett, pour présenter des excuses à Almiron.

Les commentaires de Grealish ont sans surprise créé une grande controverse, mais Almiron n’a absolument pas été impressionné par tout le fiasco.

Almiron a jusqu’à présent marqué 10 buts après avoir disputé 20 matches jusqu’à présent cette saison pour son club et son pays. Le Paraguayen avait plus tard qualifié Grealish de “grand” joueur et avait également révélé que tout le développement n’avait rien à voir avec sa formidable forme.

“Jack est avant tout un grand joueur et je lui souhaite tout le meilleur comme je le fais toujours”, a déclaré Almiron Sports du ciel.

Grealish, d’autre part, joue actuellement au Qatar pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Jusqu’à présent, il est sorti du banc lors des trois matches de l’Angleterre et a trouvé le fond du filet à la 90e minute lors du match 6-2 de l’Angleterre contre Iran le 21 novembre.

Dans le football de club, Grealish a quitté son club d’enfance Aston Villa après avoir obtenu un transfert alléchant de 100 millions de livres sterling à City en 2021. Et a jusqu’à présent marqué sept buts pour les vainqueurs en titre de la Premier League dans toutes les compétitions.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici