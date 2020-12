Jack Grealish a qualifié Bukayo Saka de « menteur » après que la star d’Arsenal ait affirmé qu’il voulait dire son but quelque peu fortuit contre Chelsea.

Le jeune des Gunners a marqué son troisième dans la victoire du lendemain de Noël, en bouclant un centre du pied droit sur Edouard Mendy juste à l’intérieur de la surface de réparation.

On aurait dit que Saka visait deux de ses coéquipiers au deuxième poteau alors qu’il envoyait le ballon du côté droit, bien qu’il ait insisté sur le contraire.

Après le match, il a essayé d’expliquer qu’il avait délibérément frappé le ballon dans le coin le plus éloigné du but, et l’a soutenu avec son message sur les réseaux sociaux.

« Je l’ai vu hors de sa ligne! » il a écrit ironiquement sur Twitter, accompagné d’émojis qui suggéraient qu’il savait le contraire.

Et les tentatives de Saka de s’attribuer le mérite de ses efforts n’ont pas dépassé le capitaine d’Aston Villa, Grealish, qui a rapidement répondu à son collègue anglais.

« Ur à [sic] homme drole! Menteur, »dit Grealish, avec plusieurs émojis rieurs.

Grealish n’a pas été le seul à appeler Saka pour sa réclamation, car la star de Chelsea Tammy Abraham a également rejeté l’idée que le but de son adversaire n’était pas un hasard.