Jack Grealish ravit les fans alors qu’il est photographié tout sourire lors d’une séance d’entraînement en Angleterre avec les triples vainqueurs de Man City après des célébrations arrosées

Le triple vainqueur de Manchester City, Jack Grealish, est de retour à l’entraînement pour l’Angleterre avec des fans exhortant en plaisantant Gareth Southgate à le commencer vendredi.

Le joueur de 27 ans s’est délecté de la saison historique des Citizens, où il a fait la fête à Istanbul, Ibiza et Manchester.

6 Grealish et ses coéquipiers de City font désormais partie de l’équipe d’Angleterre Crédit : Getty

6 Le groupe s’est délecté des triples célébrations de City ces derniers jours Crédit : Getty

6 Grealish a participé à une séance d’entraînement avec ses coéquipiers mercredi Crédit : Getty

Grealish a laissé entendre mardi au spécialiste de talkSPORT Jimmy Bullard comment il allaitait la mère de toutes les gueules de bois.

Mais l’ancien skipper d’Aston Villa a refusé de quitter le service international, car il est arrivé à St George’s Park plus tard dans la nuit.

L’équipe de Southgate affrontera Malte vendredi lors d’un match de qualification pour l’Euro 2024, avant d’accueillir la Macédoine du Nord à Wembley lundi soir, les deux matchs en direct sur talkSPORT.

Et l’Angleterre a maintenant publié des clichés de Grealish sur réseaux sociauxoù il peut être vu avec un énorme sourire sur son visage.

Bien qu’ils aient posé pour la caméra aux côtés de ses coéquipiers de City et des autres triples vainqueurs Phil Foden, John Stones, Kalvin Phillips et Kyle Walker, les fans de Three Lions ne voulaient parler que de l’homme du moment.

Un utilisateur de Twitter a plaisanté: « Commencez Grealish vendredi. »

Un autre a déclaré: « Grealish a l’air brisé, top man. »

Un troisième a ajouté: « L’idée que Grealish commence un match pour l’Angleterre dans quelques jours seulement est hilarante. »

6 Grealish a ravi la nation avec ses bouffonneries de fête Crédit : Getty

6 Mais il se prépare maintenant pour les prochains éliminatoires de l’Angleterre pour l’Euro 2024 Crédit : Getty

Ce fan a ensuite posté: « Je ne peux pas croire à quel point Grealish [is] encore debout. »

Et ce supporter a commenté : « Grealish n’a pas dormi depuis la finale hein lol. »

Pendant ce temps, l’un d’eux a simplement déclaré: « Grealish est une machine f ******. »

Mais Grealish était assez bien pour faire la séance d’entraînement mercredi, participant à des exercices aux côtés de ses coéquipiers des Trois Lions.

6 Grealish jouant vendredi serait un revirement de ses ébats lundi soir Crédit : Getty

Il semble peu probable que Southgate lance l’ancienne star du prêt du comté de Notts contre Malte après une campagne exténuante où il a disputé 50 matchs pour City.

Seuls Rodri, Bernardo Silva, Erling Haaland et Ilkay Gundogan ont joué plus de matchs sous Pep Guardiola dans toutes les compétitions.