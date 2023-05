Jack Grealish pense que Manchester City « est imparable » | Pep Guardiola appelle le Real Madrid à gagner un moment fort de sa carrière | Nouvelles du football

Jack Grealish a déclaré que Manchester City « se sentait imparable » après sa victoire en Ligue des champions contre le Real Madrid, mais Pep Guardiola n’était pas d’accord, avertissant que « toutes les équipes peuvent être arrêtées ».

City s’est qualifié pour la finale après une défaite 4-0 contre le Real Madrid lors du match retour de sa demi-finale, remportant une victoire cumulée de 5-1.

La forme fantastique qui a vu City passer 23 matchs sans défaite, remportant ses 15 derniers matchs au stade Etihad, était bien trop bonne pour le Real Madrid. C’est le magnifique Manchester City qui affrontera l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions à Istanbul le 10 juin.

Grealish, qui a encore une fois ébloui, a déclaré: « Incroyable. Juste être dans ce moment est si agréable. Je ne pense pas que beaucoup d’équipes puissent faire ça au Real Madrid mais quand nous sommes tous ensemble et que nous jouons, surtout à la maison, nous sentir imparable.

« J’ai vu une statistique l’autre jour sur le nombre de matchs de Ligue des champions que nous avons gagnés à domicile par rapport à l’extérieur, je ne pouvais pas y croire. Lorsque nous jouons ici devant nos fans, nous nous sentons imparables. Même en championnat, nous pensons que personne ne peut nous battre. Vous voyez ce que nous avons fait au Bayern Munich, à Leipzig et ce soir, c’est incroyable. »

Pep : L’un des moments forts de ma carrière

Guardiola a maintenant atteint la finale de la Ligue des champions pour la quatrième fois, Carlo Ancelotti étant le seul entraîneur à en avoir atteint plus dans l’histoire de la Coupe d’Europe. Sa seule dernière apparition avec City s’est soldée par une défaite contre Chelsea, mais son équipe est la grande favorite pour battre l’Inter Milan lors de la pièce maîtresse du 10 juin.

Guardiola a déclaré: « C’est l’un des plus élevés [results of my career], compte tenu de l’adversaire, le Real Madrid, en demi-finale de la Ligue des champions. Il fallait bien jouer, et on l’a fait, surtout en première mi-temps. C’était vraiment, vraiment bien.

« J’ai eu le sentiment ces derniers jours que nous avions un mélange de calme et de tension pour jouer ce genre de matchs. Après 10 ou 15 minutes, j’ai eu le sentiment que toute la douleur de la saison dernière était là aujourd’hui. C’était tellement dur et dur la saison dernière [against Real Madrid]lorsque nous avons joué assez similaire à la façon dont nous avons joué aujourd’hui.

Image:

Julian Alvarez célèbre avec Bernardo Silva deux buts après avoir fait 4-0 à Manchester City





« Nous étions là et c’était vraiment difficile de perdre la façon dont nous avons perdu, nous avons dû avaler le poison. Dans le football, dans le sport, il y a toujours une autre chance, et quand le tirage au sort était à Madrid, j’ai dit: » oui, je le veux « . Aujourd’hui, tout était là. L’énergie que nous avions la saison dernière après un an de joueurs critiqués pour leur manque de caractère. Nous avons perdu à cause du football, mais aujourd’hui nous étions là. Je suis tellement content pour toute l’organisation.

« Nous avons alors accepté la défaite mais, un an plus tard, nous sommes en finale de la Ligue des champions. Le football et la vie offrent toujours des opportunités. Vous ne pouvez pas abandonner, vous devez simplement réessayer. Nous sommes à un match de gagner la Premier League pour la troisième fois consécutive, et nous avons disputé deux finales et une demi-finale de la Ligue des champions en trois ans. C’est la constance. Le niveau de cette équipe. C’est un détail incroyable que je suis tellement Chaque match, peu importe l’adversaire ou la compétition, ils le prennent au sérieux parce qu’ils sont si humbles.

« Ces gars ont fait ce genre de choses pendant de nombreuses années et aujourd’hui ils ont obtenu leur récompense. Nous avons le temps de nous préparer pour la finale mais maintenant nous devons nous préparer pour Chelsea car nous devons la fermer [the Premier League] dès que possible pour préparer United [in the FA Cup final] et l’Inter de Milan. »

Interrogé sur la citation « imparable » de Grealish, Guardiola a déclaré: « Je n’aime pas ça, non. Chaque équipe peut être arrêtée si vous faites ce que vous devez faire. C’est bien que les joueurs le ressentent, mais le football peut changer d’un match à un autre. Il faut rester calme. J’aimerais donner deux jours de congé aux joueurs, mais je ne peux pas leur en donner un parce que la Premier League est là.

« Nous ne pouvons pas le prolonger car Brighton et Brentford sont des endroits vraiment difficiles. Nous devons terminer bientôt, donc nous avons un peu plus de temps mentalement pour nous préparer pour les deux finales que nous avons. »

Carra: Man City devrait viser la domination

Jamie Carragher de Sky Sports s’exprimant sur CBS :

« Il n’y a qu’une seule équipe dans le football anglais qui ait jamais dominé l’Europe – et c’était Liverpool à la fin des années 70 et au début des années 80.

« Man City est sur le point de remporter son troisième titre de champion, personne n’en a jamais remporté quatre. Donc, en termes de football anglais au niveau national, ils sont parmi les meilleurs absolus. Trois titres de suite : Manchester United l’a fait quelques de fois, mais ils n’ont jamais dominé l’Europe. Ils ont remporté une Ligue des champions, City doit encore gagner une Ligue des champions.

« Quand vous parlez de la façon dont ils peuvent devenir bons, cette équipe devrait envisager, oui, d’obtenir cette première Ligue des champions dans quelques semaines. Mais pour la qualité qu’ils ont en termes de manager, la qualité qu’ils ont sur le terrain et aussi les finances – ils peuvent acheter qui ils veulent virtuellement – ils doivent chercher à dominer l’Europe et il n’y a qu’une seule équipe dans le football anglais qui l’a déjà fait et c’est Liverpool. , c’est ce qu’ils doivent viser. »

Les matchs restants de Man City

Le 21 mai: Chelsea (H) – Premier League, coup d’envoi à 16h, en direct Sports du ciel

Le 24 mai: Brighton (A) – Premier League, coup d’envoi à 20h, en direct Sports du ciel

28 mai : Brentford (A) – Premier League, coup d’envoi 16h30

3 juin : Manchester United (Wembley) – Finale de la FA Cup, coup d’envoi à 15h

10 juin : InterMilan (Istanbul) – Finale Ligue des Champions, coup d’envoi 20h