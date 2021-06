Jack Grealish montre qu’il vaut la place de titulaire en Angleterre, James Ward-Prowse plaide pour une place dans l’équipe

MIDDLESBROUGH, Angleterre – Il a fallu un certain temps à Gareth Southgate pour être convaincu de la valeur de Jack Grealish dans l’équipe nationale d’Angleterre, mais le milieu de terrain d’Aston Villa semble maintenant prêt à tenter sa chance à l’Euro 2020.

Les deux matchs d’échauffement de l’Angleterre ont effectivement été un exercice de limitation des dégâts, plusieurs joueurs gérant leur rétablissement après une blessure, d’autres se sont joints tard après des engagements prolongés avec le club et un spectacle décevant autour des joueurs anglais se faisant huer par certains membres de la foule pour s’être mis à genoux avant démarrer.

Southgate a nommé deux formations très différentes et a remporté deux victoires 1-0, dont la deuxième est survenue dimanche contre la Roumanie lors de leur dernière sortie avant le match d’ouverture du Groupe D le week-end prochain contre la Croatie. Les spéculations vont maintenant commencer sérieusement sur la façon dont Southgate organisera les vedettes d’une équipe axée sur l’attaque, s’il persiste avec la forme 4-2-3-1 qu’il a utilisée dans les deux matchs ici au Riverside Stadium de Middlesbrough ou revient à un 3- 4-3 qui semblait sa préférence plus tôt dans la saison.

Les arguments en faveur de Grealish faisant partie intégrante de l’un ou l’autre de ces plans grandissent. Il a réglé ce match en remportant le penalty transformé par Marcus Rashford à 22 minutes de la fin, trompant le remplaçant roumain Tiberiu Capusa en établissant un contact dans la surface. Ce n’était pas un affichage vintage de Grealish, lors de sa septième apparition, mais il était vivant tout au long et a finalement créé le moment qui a assuré la victoire.

Bien que Southgate ait refusé d’utiliser des joueurs de Chelsea ou de Manchester City dans l’un ou l’autre match d’échauffement – ​​ils n’ont rejoint le groupe que vendredi après leur engagement dans la finale de la Ligue des champions – il est significatif que Grealish ait été initialement utilisé comme n ° 10. dans les deux matches. Il s’est déplacé vers la gauche lorsque l’Angleterre est passée à une forme de 4-3-3 lors d’une pléthore de changements en deuxième mi-temps, affichant une polyvalence que Southgate a appris à apprécier. Peu importait que Grealish soit toujours en train de reconstruire sa forme physique, n’étant revenu à l’action que le 13 mai après trois mois d’absence avec un problème au tibia.

« Nous avons vu avec Jack dans les deux matchs qu’il a ces moments où il peut vraiment transformer des matchs », a déclaré Southgate. « Il l’a évidemment fait de la gauche dans ce cas. Nous l’avons poussé là-bas à ce stade, il lui a donc été très utile d’avoir ces minutes de match à son actif, pour se rapprocher de la netteté du match. Cela a été précieux pendant plusieurs des joueurs aussi. »

Le joueur de 25 ans a également reçu le maillot n ° 7, un geste symbolique qui fait allusion à un rôle important lors de la finale, et un Rashford se sent prêt pour.

Grealish était brillant et inventif pour l’Angleterre dans un rôle de meneur de jeu, montrant qu’il peut être un contributeur clé pendant les Euros. Lee Smith – Piscine/Getty Images

« Grealish est un grand joueur », a déclaré l’attaquant de Manchester United à ITV Sport. « Il va certainement grandir et grandir dans un maillot anglais et nous maintenant de l’entraînement et de la Premier League ce qu’il peut faire.

« Pour nous, il s’agit simplement de lui permettre d’atteindre son plein potentiel dans un maillot anglais. Nous allons lui faire sortir cela. Nous gagnerons plus de matchs avec lui. »

Il y a une concurrence féroce au sein de l’équipe pour ces places offensives – notamment de la part de Rashford lui-même, étant donné que Harry Kane reviendra pour mener la ligne, mais aussi de Raheem Sterling, Phil Foden et Bukayo Saka. (Ce dernier souffre d’une blessure au « fléchisseur mineur de la hanche » et devrait reprendre l’entraînement dans les prochains jours.)

Grealish, le joueur le plus encrassé de la Premier League au cours des deux dernières saisons, a montré un jeu de liaison prometteur avec Rashford, mais l’Angleterre dépendait une fois de plus d’un coup de pied arrêté pour gagner le match, gaspillant même un deuxième penalty tard dans la soirée. lorsque les efforts de Jordan Henderson ont été sauvés lors de sa première apparition depuis le 20 février.

jouer 1:00 L’Anglais Marcus Rashford marque le seul but des Three Lions lors d’une victoire 1-0 contre la Roumanie.

L’Angleterre a marqué neuf buts sur coups de pied arrêtés lors de la dernière Coupe du monde – le nombre le plus élevé depuis le début des records en 1966 – et bien qu’elles possèdent des options plus dynamiques et différentes en 2021, l’importance de la livraison de balle morte reste élevée. Cette confiance signifie que James Ward-Prowse a de solides arguments pour prendre la dernière place dans l’équipe de 26 joueurs de Southgate. Le milieu de terrain de Southampton a excellé à ce titre dimanche, fournissant des coups francs et des corners précis dont l’Angleterre aurait vraiment dû profiter.

La blessure à la cuisse de Trent Alexander-Arnold a créé une ouverture pour un spécialiste des coups de pied arrêtés et la Football Association doit annoncer le remplacement du défenseur de Liverpool demain. Ward-Prowse est en lice, avec Jesse Lingard et, peut-être, un défenseur de Ben White ou de Ben Godfrey. Mais compte tenu de sa capacité à jouer à l’arrière droit et de l’affinité de Southgate pour un joueur avec lequel il a travaillé dans la configuration des moins de 21 ans, Ward-Prowse est sûrement le favori.

Southgate fera le point un jour où le football a été entaché par un nombre important de 6 952 fans huant leur propre équipe alors qu’ils prenaient le genou, malgré une explication claire, généralement réfléchie et passionnée de la position de l’équipe de la part du joueur de 50 ans. directeur avant le coup d’envoi. Comme pour souligner la responsabilité sociale que beaucoup de ces joueurs ont assumée, les repas scolaires gratuits et le militant antiraciste Rashford ont été nommés capitaine, le plus jeune skipper anglais depuis Michael Owen contre la Slovaquie en 2003. Pourtant, la réponse mitigée des fans à prendre le genou signifie le problème se poursuivra dans le tournoi, bien que Southgate veuille idéalement se concentrer sur la sélection de sa formation la plus efficace.

« Il doit y avoir un équilibre dans n’importe quelle équipe et il y a un jeu de chiffres à jouer », a-t-il déclaré. « Au cours des deux derniers matchs, nous avons quatre joueurs offensifs dans l’équipe. Différentes équipes ont différentes manières de le faire. Chelsea vient de remporter la Ligue des champions en jouant à trois. Nous devons trouver le bon équilibre, trouver les joueurs qui sont en forme et les bons joueurs pour différents matchs. »

Au moins Grealish a fait beaucoup pour figurer en bonne place dans sa pensée.