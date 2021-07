Jack Grealish: Man City table une offre de 100 millions de livres sterling pour le milieu de terrain d’Aston Villa et d’Angleterre | Actualités footballistiques

Manchester City a déposé une offre de 100 millions de livres sterling pour Aston Villa et le milieu de terrain anglais Jack Grealish, Sky Sports News peut confirmer.

Villa n’a pas encore répondu à City, et aucun des clubs n’a commenté lorsqu’il a été approché.

Villa ne veut pas vendre Grealish et lui a proposé un nouveau contrat amélioré pour essayer de le persuader que son avenir se trouve à Villa Park – malgré le fait qu’il lui reste quatre ans sur son contrat existant qui n’a été signé qu’en septembre.

Le club est convaincu qu’il veut construire son équipe autour de lui avec les plans de recrutement estival de Dean Smith – ayant déjà signé Emi Buendia et Ashley Young – basé sur des joueurs qui joueront avec Grealish, pas à sa place.

Cela dépend maintenant beaucoup de savoir si City est prêt à répondre à l’évaluation de Villa de l’international anglais – qui devrait être d’environ 100 millions de livres sterling – et si Grealish lui-même dit à Villa qu’il veut déménager à l’Etihad.

Pep Guardiola est un fervent admirateur du joueur de 25 ans et a également été lié au coéquipier anglais de Grealish, Harry Kane, et a déjà vu une offre de 100 millions de livres rejetée par Tottenham.

Cependant, il est probable que les champions de Premier League devront vendre des joueurs pour accumuler des fonds pour signer les deux joueurs.

















« Propriété très chaude mais Villa détient le pouvoir »

Kaveh Solhekol de Sky Sports News :

« Jack Grealish va être une propriété chaude cet été. Beaucoup de clubs aimeraient le signer, mais il a un contrat à long terme et Villa ne veut pas le vendre.

« Il est peu probable que City signe un attaquant du calibre de Kane ou Haaland, ainsi que Grealish. La seule façon dont cela pourrait arriver est de vendre des joueurs.

« Villa veut-il vendre Grealish ? La réponse est un non catégorique. Il est leur capitaine et il lui reste quatre ans de contrat.

« Nous savons que Grealish fera beaucoup parler de lui cet été, nous savons que beaucoup de clubs veulent le signer, mais dans les sagas de transfert, vous devez regarder qui détient le pouvoir.

« Pour le moment, c’est Villa. Oui City comme lui, Guardiola est un admirateur, mais ça va être très difficile de l’avoir. »

Qu’est-ce que Grealish offre à City ?

Par Adam Smith de Sky Sports :

Il y a eu une clameur nationale pour que Grealish commence pour l’Angleterre après que le joueur de 25 ans a brillé pour une deuxième saison consécutive en Premier League avec le club d’enfance Aston Villa.

Grealish définit un « talisman », mais il possède également un contrôle rapproché exceptionnel, qui a attiré 110 fautes, un record de la ligue, soit 22 de plus que tout autre joueur – une statistique stupéfiante si l’on considère qu’il a raté un tiers de la saison en raison d’une blessure.

Si vous regardez de plus près, en termes de création de buts pour 90, Grealish appartient à une classe dirigeante de deux : le seul joueur à avoir enregistré des chiffres supérieurs la saison dernière était le futur coéquipier potentiel Kevin De Bruyne.

Qu’arrivera-t-il à Raheem Sterling si City signe Grealish? Les deux joueurs préfèrent opérer dans le canal gauche, mais le premier peut également couvrir le haut, tandis que le dernier peut être utilisé dans un rôle n ° 10 – il pourrait donc y avoir de la place pour les deux au club.

Le graphique ci-dessous compare les deux joueurs aux ailiers des meilleures ligues européennes et souligne à quel point Grealish faisait partie de l’élite pour les passes décisives, les grandes occasions créées, les pauses rapides, les fautes gagnées et les passes dans le dernier tiers.

Mais Grealish offrirait également beaucoup plus à City. Comme le montre le tableau interactif ci-dessous, aucun attaquant actuel de City ne se rapproche du capitaine de la Villa pour les duels et les fautes gagnés, ce qui renforcerait encore la haute pression habituelle de Guardiola et la menace des coups de pied arrêtés.

Sterling offre une plus grande menace de but, et De Bruyne est sans doute le meilleur passeur de la ligue, tandis que Grealish mélange le meilleur des deux, mais sa capacité à affronter les défenseurs et à créer des poches d’espace à exploiter est inégalée.

Le facteur X de Grealish et son attrait particulier

Peter Smith de Sky Sports…

« Les supporters d’Aston Villa le saluent depuis des années, célébrant un talent spécial qui a émergé de leurs rangs de jeunes. Il a fallu un certain temps aux fans d’autres clubs pour embarquer, mais Jack Grealish et son X-factor ont conquis tous les juges À l’Euro 2020, le son des supporters anglais acclamant ses échauffements et scandant son nom, exhortant Gareth Southgate à le jeter dans l’action, en était la parfaite illustration.

« Il n’est apparu que 137 minutes lors de ce tournoi, mais il a été une histoire majeure tout au long. Ses deux passes décisives et ses camées sur le banc étaient un aperçu alléchant de ce que l’Angleterre avait dans le casier et ont conduit la conversation sur la façon dont ils devraient attaquer.

« C’est ce potentiel de changement de jeu attrayant et excitant qui fait de lui une propriété si intéressante.

« À l’intérieur de Wembley cet été, le changement d’approche des défenseurs de l’opposition lorsqu’il est entré dans le match était clair. Ils ont chuté plus profondément. Ils ont doublé. Ils avaient l’air nerveux et méfiants de ce qui pourrait arriver ensuite. vu dans la Premier League et les compétences de Grealish, la réputation de Grealish a également gagné le respect international.

« Cette possibilité alléchante de ce que Grealish pourrait faire au sommet de la Premier League ou de la Ligue des champions est clairement une question en cours de réflexion à Manchester City. Le grand Pep Guardiola attiré par le potentiel de grandeur de Grealish.

« Mais ces racines profondes de Villa signifient que Grealish ne sera pas facile à retirer de son club de ville natale. Son statut d’icône là-bas serait renforcé s’il restait. C’est un moment charnière dans sa carrière et, tout comme pendant l’Euro, il y a une véritable intrigue avec ce qu’il fait ensuite. »

