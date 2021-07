Jack Grealish: l’offre de transfert de 100 millions de livres sterling de Manchester City pour le milieu de terrain anglais devrait être acceptée par Aston Villa | Actualités footballistiques

L’offre de 100 millions de livres sterling de Manchester City pour Jack Grealish devrait être acceptée par Aston Villa.

Alors que Villa n’a pas encore répondu officiellement à l’offre de City – qui a été faite vendredi – il est entendu qu’ils sont maintenant prêts à autoriser leur capitaine à partir.

Cela signifie que Grealish doit maintenant décider s’il veut déménager au stade Etihad dans ce qui serait le plus gros transfert de l’histoire du football anglais.

Le précédent record est détenu par Paul Pogba, qui a rejoint Manchester United pour 89 millions de livres sterling de la Juventus en 2016.

Bien qu’ils soient maintenant prêts à accepter l’offre de City, Villa a offert à Grealish un nouveau contrat amélioré plus tôt cet été, bien qu’il n’ait signé qu’un contrat de cinq ans en septembre dernier.

Ni Villa ni City n’ont commenté le transfert potentiel.

City veut également signer le coéquipier anglais de Grealish, Harry Kane, et a fait une offre de 100 millions de livres sterling pour l’attaquant de Tottenham plus tôt dans la fenêtre.

Les Spurs ont rejeté l’offre de City, bien que Kane ait clairement indiqué au club qu’il souhaitait quitter le nord de Londres cet été.

Image:

Harry Kane a réitéré son désir de quitter Tottenham avant l’Euro 2020



Il est peu probable que City puisse se permettre à la fois Grealish et Kane cet été à moins qu’ils ne vendent des joueurs de la première équipe.

Le facteur X de Grealish et son attrait particulier

Peter Smith de Sky Sports…

« Les supporters d’Aston Villa le saluent depuis des années, célébrant un talent spécial qui a émergé de leurs rangs de jeunes. Il a fallu un certain temps aux fans d’autres clubs pour embarquer, mais Jack Grealish et son X-factor ont conquis tous les juges À l’Euro 2020, le son des supporters anglais acclamant ses échauffements et scandant son nom, exhortant Gareth Southgate à le jeter dans l’action, en était la parfaite illustration.

« Il n’est apparu que 137 minutes lors de ce tournoi, mais il a été une histoire majeure tout au long. Ses deux passes décisives et ses camées sur le banc étaient un aperçu alléchant de ce que l’Angleterre avait dans le casier et ont conduit la conversation sur la façon dont ils devraient attaquer.

« C’est ce potentiel attrayant, excitant et révolutionnaire qui fait de lui une propriété si séduisante.

« À l’intérieur de Wembley cet été, le changement d’approche des défenseurs de l’opposition lorsqu’il est entré dans le match était clair. Ils ont chuté plus profondément. Ils ont doublé. Ils avaient l’air nerveux et méfiants de ce qui pourrait arriver ensuite. vu dans la Premier League et les compétences de Grealish, la réputation de Grealish a également gagné le respect international.

Image:

Jack Grealish faisait partie de l’équipe d’Angleterre pour atteindre la finale de l’Euro 2020



« Cette possibilité alléchante de ce que Grealish pourrait faire au sommet de la Premier League ou de la Ligue des champions est clairement une question en cours de réflexion à Manchester City. Le grand Pep Guardiola attiré par le potentiel de grandeur de Grealish.

« Mais ces racines profondes de Villa signifient que Grealish ne sera pas facile à retirer de son club de ville natale. Son statut d’icône là-bas serait renforcé s’il restait. C’est un moment charnière dans sa carrière et, tout comme pendant l’Euro, il y a une véritable intrigue avec ce qu’il fait ensuite. »

Suivez le mercato estival avec Sky Sports

Vous pouvez suivre toutes les dernières nouvelles et rumeurs de transfert dans notre blog dédié Transfer Center sur Sky Sports’ plateformes numériques, ainsi que de suivre tous les développements sur Sky Nouvelles sportives.

Nouvelle série : Football’s Cult Heroes

















1:00



Football’s Cult Heroes est une nouvelle série de podcasts explorant les histoires de joueurs qui ont porté leurs clubs sur le dos – sur et en dehors du terrain. A suivre sur Spotify.



Football’s Cult Heroes est une toute nouvelle série de podcasts explorant les histoires des joueurs qui ont porté leurs clubs sur le dos – sur et en dehors du terrain.

Racontés par les joueurs, les fans et les journalistes qui étaient là, nous expliquons pourquoi ces joueurs ont créé un lien si fort avec leurs fans et comment on se souvient encore d’eux des années plus tard.

Suivre sur Spotify afin que vous puissiez écouter les épisodes hebdomadaires dès qu’ils tombent.