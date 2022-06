Jack Grealish: le milieu de terrain de Manchester City et de l’Angleterre dans un nouveau rôle aux Olympiques spéciaux | Nouvelles du football

Le milieu de terrain d’Angleterre et de Manchester City et d’Angleterre Jack Grealish s’est inscrit à Special Olympics GB en tant qu’ambassadeur principal faisant campagne pour une plus grande inclusion dans le sport.

Grealish s’est engagé dans un rôle à long terme dans le but d’accroître la visibilité du travail de l’organisme de bienfaisance et de favoriser le soutien et les opportunités pour le million et demi de personnes vivant avec une déficience intellectuelle en Grande-Bretagne aujourd’hui.

L’organisation à but non lucratif, le plus grand fournisseur d’entraînements et de compétitions sportives toute l’année pour les enfants et les adultes de tous niveaux ayant une déficience intellectuelle, espère bénéficier de la plate-forme fournie par le joueur anglais le plus cher de tous les temps.

Grealish a déclaré: « Je réfléchis depuis un certain temps à la meilleure façon d’utiliser la plate-forme que le football m’a donnée pour créer un changement positif, et cela devait être quelque chose de très proche de mon cœur.

Image:

Grealish est devenu le footballeur anglais le plus cher de tous les temps lorsqu’il a signé pour City pour 100 millions de livres sterling





« Special Olympics GB est une organisation si importante, jouant un rôle énorme dans la lutte contre le manque d’inclusion pour des centaines de milliers d’enfants au Royaume-Uni ayant une déficience intellectuelle.

« Personne ne devrait être exclu des opportunités, et je ne supporte pas l’intimidation ou la discrimination. Dans mon nouveau rôle avec Special Olympics GB, je suis fier d’être aux côtés de tous les enfants, jeunes et adultes vivant avec une déficience intellectuelle handicapés et les incroyables familles qui les soutiennent.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Gareth Southgate a défendu Grealish et a salué son impact après avoir été remplaçant lors du match nul de l’Angleterre contre l’Allemagne dans la Ligue des Nations



« J’espère que tout le monde en Grande-Bretagne soutiendra Special Olympics GB et ses incroyables athlètes et bénévoles. Alors, s’il vous plaît, suivez Special Olympics GB sur leurs réseaux sociaux et ensemble, nous pourrons commencer à faire une réelle différence. »

Fondée en 1968 par Eunice Kennedy Shriver pour mettre fin à la discrimination contre les personnes ayant une déficience intellectuelle, Special Olympics touche désormais plus de cinq millions d’athlètes dans plus de 190 pays.

Contrairement aux Jeux olympiques et paralympiques qui se concentrent sur le sport d’élite avec des événements tous les quatre ans, Special Olympics vise à offrir aux athlètes de tous niveaux la possibilité de participer à une gamme de sports tous les jours de la semaine, toutes les semaines de l’année.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez les meilleurs morceaux de Grealish lors de la parade du titre de Man City, y compris une fouille chez ses coéquipiers Bernardo Silva et Riyad Mahrez



Colin Dyer, PDG de Special Olympics GB, a déclaré : « Tout le monde chez Special Olympics est ravi et ravi que Jack ait accepté de rejoindre Special Olympics GB en tant qu’ambassadeur principal.

« Après une période vraiment difficile pour de nombreuses personnes pendant la pandémie, en particulier pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, il y a tellement d’élan positif à Special Olympics GB en ce moment, c’est le moment idéal pour accueillir Jack dans la famille.

« Nous sommes impatients de continuer à renforcer notre groupe diversifié d’ambassadeurs pour accompagner Jack dans sa nouvelle mission avec Special Olympics GB dans un proche avenir. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Grealish a parlé de l’expérience de jouer sous Pep Guardiola; tandis que les experts de Sky Sports offrent quelques conseils avant les célébrations de la victoire du titre !



Niall Guite, médaillé d’or des Jeux olympiques spéciaux, a déclaré : « J’aime tellement le football et c’est incroyable d’être dans la même équipe que Jack Grealish.

« Avoir un joueur et une personnalité publique aussi importants pour soutenir notre communauté nous donne à tous tant d’énergie et de motivation. Merci Jack et bienvenue à Special Olympics GB ! »

Special Olympics GB a des plans de croissance ambitieux pour 2022, y compris le retour à la compétition à grande échelle de juin à septembre avec la plus grande célébration du sport pour personnes handicapées mentales en Grande-Bretagne avec un tout nouveau format, The Special Olympics GB Summer Series of Sport.

Et 2023 devrait également être une grande année pour Special Olympics GB avec les Jeux mondiaux d’été Special Olympics à Berlin en juin prochain.

Special Olympics Great Britain (GB), créé en 1978, est une organisation caritative à but non lucratif qui propose tout au long de l’année des entraînements sportifs et des compétitions sportives dans les sports d’été et d’hiver pour les enfants et les adultes ayant une déficience intellectuelle. Pour en savoir plus, visitez le site Web ici.