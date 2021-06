Jack Grealish: le milieu de terrain anglais s’est préparé à un traitement brutal alors qu’il vise le succès de l’Euro 2020 | Actualités footballistiques

Jack Grealish est prêt à prendre les coups et les ecchymoses pour l’Angleterre alors qu’il vise un Euro 2020 réussi.

Le capitaine d’Aston Villa a réalisé une performance exceptionnelle lors d’une victoire 1-0 sur l’Autriche au Riverside Stadium mercredi soir, jouant son rôle dans le but vainqueur de Bukayo Saka.

Grealish a été le joueur le plus encrassé de la Premier League la saison dernière et a apparemment été ciblé pour des trucs difficiles de la défense autrichienne.

Mais, alors qu’il continue de se remettre en forme après un problème au tibia, Grealish maintient qu’il est heureux d’être le méchant de l’Angleterre cet été.

Lorsqu’on lui a demandé s’il prenait les coups de pied comme un compliment, Grealish a répondu : « Oui, bien sûr.

« Pas tellement pour Villa parce que nous n’avons pas autant de bons tireurs de coups francs, mais ici, nous en avons la chance.

« Nous avons Tripps (Kieran Trippier), nous avons H (Harry Kane). La norme ici lorsque nous faisons des coups francs après l’entraînement est tout simplement incroyable.

« Donc, tant que je peux faire autant de fautes dans et autour de la surface… un entraîneur m’a toujours dit quand j’étais plus jeune, c’était en fait Martin O’Neill.

« Il m’a dit: » Tu ne veux jamais, jamais te faire botter dans ta moitié ou quoi que ce soit parce que ça ne sert à rien, tu ne peux rien faire là-bas. Essayez de vous faire botter le bord de la surface ou dans la surface autant J’étais un peu jeune et je me suis dit ‘Ah, d’accord’.

















Temps forts du match amical entre l’Angleterre et l’Autriche.



« Mais maintenant, évidemment, je comprends pourquoi et je vais prendre les coups pour aider mon équipe, définitivement. »

Malgré sa volonté d’en prendre un pour l’équipe, Grealish admet que l’inquiétude de prendre un coup et de rater le tournoi est entrée dans sa pensée – bien que brièvement.

« Bien sûr », a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé s’il lui avait traversé l’esprit qu’il pourrait être à une faute de se blesser qui pourrait l’exclure de l’Euro.

« Il y a eu un tacle contre l’Autriche, le premier, qui a vraiment fait très mal. C’est quand Jesse (Lingard) m’a donné le ballon sur la gauche.

« C’était un tacle qui est allé sur mon tibia où j’ai été assez douloureux.

« Mais je pense que j’ai ceci – je ne sais pas si c’est une qualité, j’aimerais dire que c’est le cas – des défis de conduite. Même si je suis victime d’une faute et que je descends, je les monte assez bien. Je vais toucher du bois là-bas.

















Bukayo Saka était ravi de marquer son premier but international lors de la victoire 1-0 de l’Angleterre sur l’Autriche



« De toute évidence, la façon dont je joue, je vais me faire botter tout le temps et je ne peux pas vraiment courir avec le ballon et penser au fond de ma tête » si je me fais botter ici, je suis à un coup de pied » .

« C’est l’un de ceux où, si jamais cela arrive, cela fait partie intégrante, c’est ce qui vient avec la façon dont je joue. »

Grealish a regardé la course de l’Angleterre aux demi-finales de la Coupe du monde 2018 pendant ses vacances, mais est maintenant déterminé à jouer son rôle dans un autre tournoi mémorable pour l’équipe de Gareth Southgate.

« Je ne peux même pas vous expliquer. J’adorerais l’être (comme 2018) », a-t-il ajouté.

















Le sélectionneur anglais Gareth Southgate a révélé que Jordan Henderson était à l’origine destiné à affronter l’Autriche, mais ne figurait pas dans le match amical après avoir subi une analyse de précaution.



« Même lorsque j’étais dans l’équipe l’autre jour, j’ai reçu le maillot numéro sept et j’ai reçu tellement de messages de la famille et des amis disant qu’ils allaient immédiatement acheter un maillot.

« J’adore cette position de numéro 10. Je jouerai vraiment n’importe où, à gauche ou à droite, mais ce numéro 10, je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un de meilleur au monde pour jouer devant vous que Harry Kane. Je pense que nous avoir une bonne connexion à l’entraînement et aux jeux.

« Au cours des deux ou trois dernières années, tout le monde a parlé de cet été 2018 et je le regardais était incroyable, mais en faire partie est ce que j’ai voulu faire toute la saison.

« J’avais mes objectifs avec mon club cette saison, mais mon objectif numéro un pour toute la saison était de faire partie de l’équipe et heureusement je l’ai fait et j’espère pouvoir faire partie d’un bon été. »