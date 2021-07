Jack Grealish, Harry Kane, Raphael Varane parmi les plus grandes sagas de transfert de l’été à résoudre

La saison des clubs 2021-22 en Europe est dans moins d’un mois, la Premier League, la Liga, la Bundesliga et la Ligue 1 devant toutes débuter avant la mi-août, tandis que la Serie A débutera le 22 août. les ligues majeures s’apprêtant à passer à la vitesse supérieure, le marché des transferts n’a pas encore pris vie.

Les grands mouvements ont brillé par leur absence. Liverpool a pris un départ précoce en concluant un accord de 36 millions de livres sterling pour le défenseur du RB Leipzig Ibrahima Konate, tandis que Manchester United a mis fin à une poursuite de deux ans contre Jadon Sancho en acceptant des frais de 72,9 millions de livres sterling pour l’attaquant du Borussia Dortmund, avec seulement les derniers papiers. empêchant ce transfert d’être officiellement confirmé.

Le Paris Saint-Germain a eu une excellente fenêtre, ajoutant Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum sur des transferts gratuits, ainsi qu’Achraf Hakimi de l’Inter Milan, tandis que l’AC Milan a également renforcé ses effectifs en signant Olivier Giroud et Fikayo Tomori de Chelsea.

Mais où sont les deals au box-office qui étaient à l’ordre du jour cet été ? Harry Kane, Erling Haaland, Raphael Varane et Jack Grealish sont toujours dans les mêmes clubs que la saison dernière, tandis que Lionel Messi a mis fin à la perspective d’un éloignement de Barcelone en s’engageant sur un nouveau contrat au Camp Nou.

Paul Pogba et David De Gea n’ont pas quitté Manchester United et Mohamed Salah reste un joueur de Liverpool, malgré les spéculations en cours la saison dernière sur un transfert en Espagne.

Ainsi, à l’approche de la nouvelle saison des clubs, ESPN a évalué l’état d’avancement des sagas de transfert qui attendent d’être réglées.

Cela fait maintenant deux mois que le capitaine anglais Kane a clairement fait savoir à Tottenham Hotspur qu’il souhaitait quitter le club cet été, mais le nouvel entraîneur des Spurs, Nuno Espirito Santo, s’attend à ce que le joueur de 27 ans fasse partie de ses plans pour la nouvelle saison.

Manchester City est la destination la plus probable de Kane, les champions de Premier League ayant besoin de remplacer Sergio Aguero après son départ pour Barcelone. Mais, à trois ans de son contrat avec les Spurs, City doit payer au moins 150 millions de livres sterling pour persuader le club londonien de vendre. Malgré leur richesse, grâce au propriétaire Sheikh Mansour bin Zayed al Nahyan, City s’est toujours éloigné des accords qu’il considérait comme trop chers – Virgil van Dijk étant un exemple récent lorsque City a refusé de payer l’évaluation de 75 millions de livres sterling de Southampton en janvier 2018 – et des sources ont déclaré à ESPN qu’elles ne paieraient pas 150 millions de livres sterling pour Kane.

Le contrat de Kane est le facteur clé ici, car les Spurs ne risquent pas de perdre leur joueur vedette en tant qu’agent libre de sitôt. City a plusieurs joueurs qu’ils sont prêts à décharger afin de conclure un accord – Riyad Mahrez, Aymeric Laporte, Gabriel Jesus, Bernardo Silva et même Raheem Sterling pourraient être utilisés pour tenter les Spurs de conclure un accord, mais Kane devra peut-être forcer le problème avec le président des Spurs, Daniel Levy, pour avoir le moindre espoir de bouger cet été.

Raphaël Varane

Après avoir conclu un accord avec Dortmund pour Sancho, la prochaine priorité de Manchester United est de recruter Raphael Varane du Real Madrid. Des sources ont déclaré à ESPN que United était convaincu que le défenseur central français serait à Old Trafford à temps pour le match d’ouverture de la Premier League contre Leeds le 14 août. Des sources ont également déclaré que Varane souhaitait rejoindre United après 10 ans au Santiago Bernabeu. .

Le retard à ce stade est la détermination du Real à augmenter les frais de transfert pour le joueur de 28 ans, la partie espagnole souhaitant initialement 70 millions de livres sterling pour un joueur dont le contrat expire à la fin de la saison prochaine. Des sources ont déclaré qu’une redevance de 50 millions de livres sterling pour le défenseur est plus réaliste, mais United pense que ce chiffre peut être encore réduit. Le besoin du Real de lever des fonds et de réduire sa masse salariale afin de reconstruire l’équipe de Carlo Ancelotti est la raison pour laquelle ils sont susceptibles de conclure un accord, mais comme United l’a découvert à plusieurs reprises dans le passé, traiter avec le Real n’est jamais facile.

United souhaite également recruter l’arrière latéral anglais Kieran Trippier de l’Atletico Madrid, des sources affirmant que le joueur souhaite revenir à ses racines dans le nord-ouest de l’Angleterre. United veut que l’Atletico réduise ses attentes de frais de transfert de 35 millions de livres sterling avant de conclure un accord pour le joueur de 30 ans.

Barcelone

La décision de Lionel Messi de signer un nouveau contrat à Barcelone n’est pas sans conséquences sur les plans de reconstruction de l’entraîneur Ronald Koeman au Camp Nou. Bien que garder Messi ait toujours été la priorité absolue cet été, le capitaine argentin reste une énorme ponction sur les ressources du club, malgré une réduction de salaire de 50% pour rester. Le président du club, Joan Laporta, a déclaré que les finances du club étaient pires qu’il ne l’avait imaginé lors de son élection en mars, avec une dette brute d’un peu moins de 1,2 milliard d’euros.

La pénurie de liquidités a conduit à trois signatures de transferts gratuits jusqu’à présent – ​​Aguero, Eric Garcia et Memphis Depay – mais les joueurs sont presque certains de quitter le club afin de permettre à plus d’accords de se produire.

Antoine Griezmann, une signature de 120 millions d’euros de l’Atletico Madrid en 2019, devrait désormais revenir dans son ancien club dans le cadre d’un accord d’échange impliquant le milieu de terrain Saul Niguez. Cet accord enlèverait le salaire de 300 000 € par semaine de Griezmann sur la masse salariale du Barça. Miralem Pjanic, Ousmane Dembele, Philippe Coutinho, Martin Braithwaite et Samuel Umtiti sont tous disponibles, mais leurs salaires à Barcelone sont susceptibles d’être un obstacle pour tout club prêt à faire un geste pour les signer.

Erling Haaland

L’attaquant du Borussia Dortmund a donné peu d’indications sur son intention de quitter le Signal Iduna Park cet été, bien qu’il soit devenu la cible n ° 1 de tous les grands clubs européens.

Chelsea, qui a besoin d’un buteur éprouvé, a tenté de tester la détermination de Dortmund cet été en raison du fait que le club allemand face à la clause de libération de 68 millions de livres du Norvégien devenant active en 2022, mais ni Dortmund ni le camp de Haaland n’ont mordu à l’hameçon. Après avoir sanctionné le départ de Jadon Sancho pour Manchester United, il est peu probable que Dortmund autorise un autre de ses attaquants vedettes à déménager cet été, mais on s’attend à ce que Haaland déménage dans 12 mois.

Haaland a 21 ans le 21 juillet et des sources ont déclaré à ESPN que l’ancien attaquant du FC Salzbourg n’était pas pressé de quitter Dortmund, ses amis et conseillers estimant qu’une autre année en Bundesliga contribuerait à son développement. Mais avec sans doute la propriété la plus chaude du football mondial devenant disponible pour seulement 68 millions de livres sterling l’année prochaine, attendez-vous à une toute-puissance pour signer Haaland en 2022.

Paul Pogba

Depuis sa signature pour Manchester United dans le cadre d’un contrat record de 89,1 millions de livres sterling avec la Juventus en 2016, l’avenir de Paul Pogba à Old Trafford a rarement fait la une des journaux.

Cet été, l’impact financier continu sur le jeu de la pandémie de COVID-19 a fait baisser le volume de la saga Pogba, mais c’est peut-être la période la plus cruciale de son passage à United. Le contrat du milieu de terrain français devant expirer en juin 2022, c’est le moment de faire ou de casser United et Pogba. Soit il signe un nouvel accord cet été, soit United risque de le perdre pour rien dans 12 mois. Pogba pourrait négocier un transfert d’agent libre dans un club en dehors de la Premier League dès le 1er janvier 2022.

United n’a reçu aucune indication que Pogba veut signer un nouveau contrat qui engagerait le joueur de 28 ans dans le club pour le reste de sa carrière, mais il n’y a aucun sentiment qu’une décision soit à l’ordre du jour non plus en raison du manque de clubs prêts à égaler son salaire de 300 000 £ par semaine. Des sources ont déclaré à ESPN que Pogba résilierait probablement son contrat et déciderait de son prochain déménagement l’été prochain – mais un nouvel accord avec United dans 12 mois reste une option car peu d’autres clubs sont capables de payer son salaire.

Jack Grealish

Jack Grealish pourrait rejoindre Manchester City, champion de Premier League, cet été pour des frais de transfert à neuf chiffres. Neville Williams/Aston Villa FC via Getty Images

Le milieu de terrain d’Aston Villa est considéré comme une cible prioritaire par le manager de Manchester City Pep Guardiola, mais sa signature pourrait coûter aux champions jusqu’à 100 millions de livres sterling. Avec City également à la recherche de Harry Kane, le coût potentiel signifie que City doit lever des fonds en vendant certains de ces joueurs considérés comme excédentaires par rapport aux besoins de Guardiola.

Grealish a signé un contrat de cinq ans à Villa l’été dernier qui le lie au club jusqu’en 2025, mais on ne sait pas si l’international anglais a négocié une clause de libération avant de signer cet accord. Mais le contrat de 33 millions de livres sterling de Villa pour le milieu de terrain de Norwich Emiliano Buendia le mois dernier a suggéré que le club se préparait déjà à la vie sans Grealish, qui ne devrait pas revenir à Villa avant la fin de ce mois en raison d’une pause après l’Euro 2020.

La détermination de Guardiola à signer Grealish fait de cet accord un accord susceptible de se produire avant le début de la saison.

Ayant raté la qualification européenne la saison dernière, Arsenal a pris un départ chargé dans la refonte de l’équipe de Mikel Arteta. Nuno Tavares a déjà effectué un transfert de 6,8 millions de livres sterling de Benfica, tandis qu’un transfert de 50 millions de livres sterling a été convenu avec Brighton pour le défenseur anglais Ben White – un accord qui pourrait être finalisé avant que les Gunners ne se rendent aux États-Unis pour un tournoi de pré-saison en Floride. .

Mais Arsenal fait face à la concurrence du milieu de terrain italien Manuel Locatelli et du Lyonnais Houssem Aouar. La Juventus est en pourparlers avec Locatelli pour un transfert de 34,3 millions de livres sterling de Sassuolo, qui serait un prêt initial avant un accord permanent dans 12 mois. Des sources ont déclaré que Sassuolo n’accepterait un accord permanent que cet été, ce qui pourrait augmenter les chances d’Arsenal de signer la star de l’Euro 2020.

Et Tottenham est devenu le principal rival dans la course à la signature d’Aouar, qui est une cible depuis un an pour Arsenal. Des sources ont déclaré à ESPN que les Spurs étaient prêts à proposer Tanguy Ndombele dans le cadre de tout accord pour signer Aouar, mais Arsenal reste à la recherche de l’international français.