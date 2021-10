Jack Grealish fait face à un « grand défi » pour commencer à marquer pour l’Angleterre, déclare Gareth Southgate | Actualités footballistiques

Gareth Southgate veut que le meneur de jeu de Manchester City, Jack Grealish, brise son canard international et rejoigne les autres attaquants anglais pour marquer des buts.

Le joueur de 26 ans est devenu un favori des fans lors de la course des Trois Lions à la finale de l’Euro 2020, City ayant payé à Aston Villa un record britannique de 100 millions de livres sterling pour ses services peu de temps après le tournoi.

Grealish cherchera à s’appuyer sur ses premières promesses lorsque l’équipe de Pep Guardiola affrontera Liverpool lors du choc à succès de Premier League dimanche avant que l’attention ne se tourne vers l’aide à l’Angleterre pour la Coupe du monde de l’année prochaine.

Les éliminatoires contre Andorre et la Hongrie l’attendent et Southgate espère que l’international de 15 sélections marquera enfin ce mois-ci son premier but pour son pays.

« Je pense qu’il a reconnu avec nous que nous lui avons demandé certaines choses, en ce qui concerne le moment où il nous a rejoint pour la première fois, le pressing », a déclaré Southgate à propos de Grealish, qui a fait ses débuts seniors en septembre 2020.

« Je pense que le grand défi avec nous est qu’il a 15 matchs sans but, donc le grand défi est de commencer à enregistrer ces chiffres que nos autres joueurs larges ont pu produire sur une période de temps. Il n’y a aucune raison qu’il ne puisse pas le faire cette.

« Il est physiquement définitivement dans un meilleur endroit. Il est maintenant capable de jouer les matchs en milieu de semaine.

« Quand nous l’avons eu à la fin de la saison, il n’a pu s’entraîner que deux jours sur trois, donc une situation complètement différente des Championnats d’Europe, c’est sûr. »

Southgate a vu un changement dans la conscience de position de Grealish sous Guardiola, ayant reçu plus de licence pour se déplacer à Villa.

Le joueur de 26 ans fait partie des cinq joueurs de City dans l’équipe anglaise de 23 joueurs pour les éliminatoires de la Coupe du monde de ce mois-ci et Southgate ne craint pas que la compétition au niveau du club restreigne le temps de jeu pour ses joueurs.

« Je pense que c’est bon pour nous car aucun d’entre eux ne sera flagellé », a déclaré Southgate lorsqu’on lui a demandé si l’arrivée de Grealish avait un impact sur le temps de jeu de Raheem Sterling et Phil Foden à City.

« Ils vont tous jouer dans une équipe qui joue un football fantastique et offensif.

« Ils ne joueront peut-être pas individuellement autant qu’ils le voudraient, mais je pense qu’ils vont tous jouer assez, donc ils auront cette netteté.

« S’ils ne reçoivent pas autant de football qu’ils le souhaitent, ils auront probablement plus envie de jouer avec nous et de marquer des buts avec nous.

« Un peu de cela reste à découvrir parce que Phil revient tout juste de sa blessure.

« De bonnes décisions pour Pep avec l’équipe qu’il a – nous avons aussi quelques-uns de ces appels difficiles à prendre. »

Ce mois-ci sera la septième rencontre internationale depuis que le coronavirus a changé le paysage et intervient au milieu de nouveaux rapports sur les taux de vaccination dans le football.

Le soleil a affirmé samedi qu’au moins cinq membres de l’équipe d’Angleterre refusaient de se faire vacciner, les organisateurs de la Coupe du monde du Qatar envisageant d’interdire les joueurs non vaccinés.

Interrogé avant la publication de l’article sur le taux de vaccination dans l’équipe anglaise, Southgate a déclaré: « Je ne sais pas – notre équipe médicale le saurait mais elle ne me dirait pas qui est et qui ne l’est pas.

« Nous aurons une idée parce qu’il va y avoir des choses où un groupe va passer par une porte et un autre va passer par une autre au cours des prochains mois, donc je ne sais pas trop comment nous allons garder cela secret médical.

« Je ne pense pas qu’avec nous, cela va nous affecter autant, car chaque fois que les joueurs seront avec nous, nous serons toujours dans une bulle et sur une exemption sportive, donc je suppose que le plus gros problème va être des joueurs retournant dans des clubs ou des clubs voyageant dans certains pays.

« Ce que nous savons, c’est que, même avec la vaccination, cela n’empêchera pas les gens de l’attraper, donc notre préoccupation pour un bien-être plus large est d’aider tout le monde à traverser cette pandémie et je ne vois pas d’autre moyen qu’un énorme programme de vaccination franchement.

« Je n’ai pas encore été informé par ceux qui ne le voient pas de cette façon quelles sont les alternatives.

« Mais du point de vue de la gestion de l’équipe, notre risque en raison de leur âge est davantage lié au fait qu’ils vont manquer des matchs parce qu’ils l’attrapent.

« Mais en fait, même s’ils sont vaccinés, nous devons toujours prendre ces précautions car ils peuvent toujours l’attraper et donc être exclus des jeux, donc c’est étrange pour nous.

« Je pense que nous devons faire les bonnes représentations parce que nous avons la responsabilité envers le grand public d’aider les gens à traverser le virus, mais je comprends aussi que les jeunes vont avoir des opinions individuelles sur la façon dont ils le voient et ils vont être influencés par ce qu’ils lisent et ce qu’ils voient, c’est donc un cycle loin d’être simple. »