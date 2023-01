Jack Grealish dit que s’adapter au style de Manchester City a été plus difficile que prévu

Le meneur de jeu de Manchester City, Jack Grealish, a déclaré que s’adapter au style de jeu de l’équipe avait été beaucoup plus difficile qu’il ne l’imaginait, près de 18 mois après son transfert record de 100 millions de livres (119,25 millions de dollars) depuis Aston Villa.

Grealish est sorti du banc pour créer le but gagnant de City lors d’une blessure à Chelsea jeudi, envoyant un centre précis à son compatriote remplaçant Riyad Mahrez pour exploiter et déplacer l’équipe de Pep Guardiola à moins de cinq points du leader Arsenal.

Le joueur de 27 ans a décroché sa troisième passe décisive de la campagne en Premier League et a égalé son total de la saison dernière, mais il a quand même eu plus de buts et de passes décisives en championnat lors de sa dernière saison à Villa qu’il n’en a eu depuis son déménagement en août 2021 à City.

“Quand je suis venu ici, je vais être honnête, c’était tellement plus difficile que je ne le pensais”, a déclaré Grealish à Sky Sports après la victoire 1-0 de City.

Grealish a inscrit six buts et 10 passes décisives pour Villa dans la ligue en 2020-21, mais n’a que quatre buts et six passes décisives dans la compétition depuis qu’il a rejoint City.

“Dans ma tête, je pensais que j’allais dans l’équipe en tête de la ligue et que j’allais marquer tellement de buts et de passes décisives et évidemment ce n’est pas le cas. Beaucoup d’équipes ont tendance à s’asseoir contre nous et ce n’était pas le cas à Villa”, a déclaré Grealish.

“(L’ancien directeur de Villa) Dean Smith me disait d’aller chercher le maillon faible de la défense, que ce soit à droite, au milieu ou si je voulais serrer la ligne de touche – et à Villa, j’ai toujours eu un chevauchement complet -dos.

“Je suis arrivé à City, ayant été à Villa toute ma vie, et je n’ai jamais eu à changer. J’ai toujours été habitué à ça. Je n’avais pas réalisé à quel point il était difficile de s’adapter à une équipe et à un manager différents.”

Manchester City accueillera Chelsea en FA Cup dimanche.

