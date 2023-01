Jack Grealish défendu par l’ancien coéquipier d’Aston Villa Gabby Agbonlahor alors que le fan de Man City s’emporte contre Pep Guardiola pour le mettre au banc et lancer Phil Foden à la place après une non-présentation au tirage d’Everton

Gabby Agbonlahor a de nouveau pris la défense de Jack Grealish après qu’un fan de Manchester City ait supplié Pep Guardiola de le laisser tomber.

L’ancienne star d’Aston Villa faisait partie de l’équipe de City qui a été tenue en échec 1-1 par Everton au stade Etihad.

AFP Un partisan appelé Jack était particulièrement mécontent que Grealish ait commencé sur Foden

Getty Guardiola a tardé à faire ses changements alors que City était tenu à un match nul 1-1

En conséquence, les espoirs de titre de Pep Guardiola s’estompent rapidement, Arsenal semblant imparable dans sa forme actuelle.

Guardiola a pleinement utilisé sa première équipe et a commencé avec Rico Lewis, Nathan Ake, Riyad Mahrez et Grealish dans son XI, laissant Kyle Walker, Joao Cancelo, Phil Foden et Julian Alvarez sur le banc.

Mais bien qu’ils aient été tenus à 1-1, c’était la 87e minute avant qu’Ilkay Gundogan, la star anglaise Foden et le vainqueur de la Coupe du monde Alvarez ne soient amenés sur le terrain.

Ce fut une démonstration décevante de la part de toute l’équipe de Man City contre les Toffees de Frank Lampard, mais le prix de 100 millions de livres sterling de Grealish signifie qu’il a un objectif sur le dos.

Cependant, en vérité, c’était une mauvaise performance du meneur de jeu anglais qui n’a pas réussi à créer d’occasions pour son équipe.

Un partisan de One Man City, Jack, a appelé Gameday Phone-In de talkSPORT avec Jamie O’Hara et Gabby Agbonlahor, et il n’était pas de bonne humeur.

Getty Foden a été introduit à la 87e minute, mais il était trop tard pour sauver le match

Getty Foden est l’un des jeunes joueurs les plus excitants de City mais a du mal à faire ses preuves en tant que titulaire régulier

Dans le cadre d’une longue diatribe sur les remplacements tardifs de Guardiola, il a visé Grealish et a insisté sur le fait que ça suffit.

Il a déclaré à talkSPORT: «Jack Grealish, ne me lancez pas sur lui.

« Commencez Phil Foden. S’il vous plaît Pep, lancez simplement Phil Foden.

“Foden est le jeune joueur le plus talentueux de ce pays et il le laisse sur le banc jusqu’à ce qu’il reste trois minutes.

“J’en ai eu assez!”

Cependant, répondant aux critiques de son ami et ancien coéquipier d’Aston Villa, Agbonlahor est venu à la défense de Grealish.

L’ancien capitaine de VIlla a déclaré: «Je pensais que Jack avait bien fait.

« Je pense que Mahrez était pauvre. J’aurais amené Foden pour Mahrez plus tôt.

“Mais c’est Pep [who is to blame]il fait ses sous-marins trop tard.

AFP Grealish est l’un des grands personnages du football anglais, mais il a du mal à donner le meilleur de lui-même pour City

Ce n’est pas la première fois qu’Agbonlahor défend Grealish au milieu de vives critiques sur ses performances à City.

Plus tôt cette année, son collègue animateur de talkSPORT, Jamie O’Hara, l’a comparé au moment où Roy Keane défend “son copain” Cristiano Ronaldo et a admis que Grealish ne prouve pas l’optimisation des ressources.

“Jack Grealish est un grand joueur, mais il ne produit pas – c’est aussi simple que cela”, a déclaré l’ancien milieu de terrain de Tottenham.

«J’aime vraiment Jack, je n’ai rien contre lui, mais il continue d’être remplacé tôt dans les matchs, il ne marque pas de buts et il n’obtient pas d’aide.

“Vous payez 100 millions de livres sterling pour un joueur qui n’est pas performant. Je ne dis que ce que je vois.