Jack Grealish de Man City réplique aux critiques de Graeme Souness

Jack Grealish a rejeté les critiques répétées de Graeme Souness sur son style de jeu en révélant que le patron de Manchester City, Pep Guardiola, lui avait demandé de montrer les “balles” pour s’adapter à une approche différente.

Le joueur de 27 ans a déménagé d’Aston Villa à City l’été dernier dans le cadre d’un transfert de 100 millions de livres sterling et bien que l’équipe de Guardiola ait remporté un quatrième titre de Premier League en cinq ans, Grealish était parfois une figure périphérique commençant seulement 22 matchs et marquant trois buts.

L’ancien milieu de terrain de Liverpool devenu expert Souness a affirmé cette semaine que Grealish était “un bon footballeur, pas un grand joueur” et a affirmé qu’il avait été victime d’une faute si souvent à Aston Villa parce qu’il s’était attardé trop longtemps en possession “ne voyait pas l’image assez vite”.

Il s’agit de la dernière d’une série d’évaluations flétries de Souness sur Grealish, qui a choisi une conférence de presse à St George’s Park après son appel à la dernière équipe d’Angleterre pour les matches de l’UEFA Nations League contre l’Italie et l’Allemagne comme un moment opportun pour répondre.

“Je ne sais pas quel est son problème avec moi”, a déclaré Grealish. “Il dit toujours des trucs sur moi. Mais j’essaie de ne pas en lire beaucoup. C’est difficile, vous savez, quand il est sur Sky Sports et que c’est parfois partout autour du terrain d’entraînement.

“Écoutez, il était évidemment un grand joueur et a beaucoup gagné mais je sais qu’il a beaucoup de choses à faire … Je ne sais pas ce qu’il en est de ce qu’il dit sur moi ou quel problème il a. Je connais le mien aptitude.

“Je sais qu’avant, il disait beaucoup de choses sur le fait que je ne bougeais pas le ballon plus vite, mais quand je joue pour un manager comme Pep Guardiola et qu’il me dit de garder le ballon autant que possible et d’avoir des balles à prendre partout, c’est ce que je vais essayer de faire.

“Évidemment, je vais toujours avoir des gens, si je ne joue pas bien … écoutez, je sais en moi-même, je regarde toujours mes matchs et des trucs comme ça et je suis très critique envers moi-même.

“Je sais qu’il y a eu des matchs, surtout dans la seconde moitié de la saison dernière, où je n’étais pas du tout à mon meilleur.”

Grealish a commencé le match d’ouverture de la saison de City à West Ham, mais a eu un problème à la cheville qui l’a réduit à un rôle de remplaçant en seconde période contre Bournemouth, après quoi il a été mis à l’écart pendant trois semaines.

“Malheureusement pour moi, je suis revenu en pré-saison, je suis revenu en forme là où j’avais eu une bonne pré-saison, puis je me suis blessé lors du deuxième match.

“Mais à partir de maintenant, je vais juste essayer de baisser la tête et essayer de retrouver cette forme physique parce que je sais que je ne suis pas encore à 100%. Je pense que je n’ai joué qu’une heure et demie cette saison. Mais oui, je pense que j’aurai toujours des gens derrière moi, mais je dois juste essayer d’aller jouer.”

Grealish, le football le plus cher de Grande-Bretagne, a fait l’objet d’un examen plus approfondi cet été après avoir été photographié en vacances à Ibiza et à Las Vegas.

“Je suis comme un enfant normal”, a-t-il déclaré. “J’ai l’impression de faire ce que font beaucoup d’autres footballeurs, mais parfois je reçois plus d’attention quand je suis en vacances à Ibiza ou à Vegas ou quelque chose comme ça.

“Après cela, je mettais des photos [on social media] de moi travaillant. Je ne sais pas si beaucoup de gens en ont parlé. J’ai essayé de revenir aussi en forme que possible et je me sentais comme si j’avais réussi. J’ai vu le directeur dire cela plusieurs fois à mon sujet.

“Je sais à quoi je ressemble et à quel point je suis professionnel et j’espère que je pourrai simplement ramener mes performances là où j’étais quand je jouais à mon meilleur.

“J’ai dû apprendre à gérer ça. C’est plus si quelqu’un le disait comme ma mère ou mon père ou quelqu’un d’autre, j’écouterais beaucoup plus.

“Mais oui, parfois, quand les gens le disent, que ce soit des trolls sur Twitter ou Instagram ou des trucs comme ça, ça ne me dérange pas du tout. C’est juste une partie intégrante de ce que nous avons joué pour l’équipe nationale et jouer pour grand clubs en Angleterre, je ne pense pas être le seul, je pense qu’il y en a pas mal.

“Quand j’ai signé pour Man City et le prix qui l’accompagnait, je savais que tout ne serait pas drôle à moins que je ne commence comme Erling Haaland. C’est la seule façon de ne pas me faire canner.”