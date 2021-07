Jack Grealish d’Aston Villa s’approche d’un accord avec Manchester City

L’Euro 2020 et la Copa America sont terminés et le mercato estival est ouvert, laissant aux plus grands clubs européens la possibilité de faire sensation sur le marché. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Villa’s Grealish s’approche d’un accord avec Man City

Jack Grealish se rapproche d’un déménagement à Manchester City avec des rapports affirmant que la star d’Aston Villa a accepté des termes personnels avec la partie Etihad.

Initié au football écrit que City a déposé une offre de contrat importante pour le joueur de 25 ans qui a été un artiste hors pair depuis son retour dans l’élite anglaise avec les Villains.

Et alors que l’international anglais serait favorable à une décision qui le verrait travailler sous Pep Guardiola, le rapport affirme que le joueur ne forcera pas le mouvement pour éviter de ternir les relations avec le club qu’il a rejoint pour la première fois en 2001.

La rumeur disait que Grealish était sur le point de conclure un nouveau contrat avec Aston Villa récemment, mais il semble maintenant que la présence de Manchester City pourrait le voir attendre de voir si un accord peut être conclu entre les deux parties.

L’attaquant a contribué à 12 buts en 13 départs de l’aile gauche la saison dernière, tout en enregistrant également trois passes décisives en jouant au centre.

Jack Grealish se rapproche d’un déménagement souhaité à Manchester City. Marvin Ibo Guengoer/Getty Images

PAPIER COMMERCE

– Le Paris Saint-Germain permettra Rafinha partir après avoir confirmé la signature de Georginio Wijnaldum. Calciomercato écrit que le club de Ligue 1 est prêt à transférer un certain nombre de joueurs après une virée active cet été et que la Serie A pourrait être un point d’atterrissage réaliste pour le milieu de terrain de 28 ans Rafinha. Le joueur brésilien a joué 26 fois toutes compétitions confondues avec le PSG la saison dernière.

– Denis Zakaria suscite l’intérêt de l’Italie, la Juventus souhaitant ajouter le milieu de terrain défensif à ses rangs. Calciomercato dit que le joueur veut quitter le Borussia Mönchengladbach cette saison, et avec seulement un an de contrat, le club de Bundesliga pourrait être contraint de le transférer pour éviter qu’il ne devienne agent libre l’été prochain. L’international suisse a joué 25 fois en championnat la saison dernière, aidant Gladbach à se classer parmi les quatre premiers.

– Gianluca Di Marzio rapporte que le Bayer Leverkusen et l’AS Roma sont tous deux intéressés par l’atterrissage Sardar Azmoun. L’attaquant iranien est actuellement au Zenit Saint-Pétersbourg et a attiré l’attention des clubs de toute l’Europe après avoir marqué 19 buts en 24 matches de championnat la saison dernière. Le rapport indique que même si Jose Mourinho considère le joueur de 26 ans comme une cible importante cet été, le manager de la Roma devra peut-être agir rapidement, Bayer Leverkusen préparant déjà une offre d’environ 18 millions d’euros.

– Patrick van Aanholt est prêt à échanger la Premier League contre la Turquie après avoir accepté les termes de Galatasaray. C’est selon Fabrice Romano, qui dit que l’arrière gauche passera son examen médical avec le club la semaine prochaine. Le joueur de 30 ans est devenu joueur autonome cet été, mettant fin à un séjour de quatre ans avec Crystal Palace.

– Goran Pandev est sur le point de rester un professionnel pendant une autre année avec des pourparlers de contrat progressant avec Gênes au cours des derniers jours. Fabrice Romano dit que le club de Serie A a finalisé son offre pour la star de Macédoine du Nord qui verra l’attaquant signer jusqu’à l’été 2022. Bien qu’il soit sur le point de célébrer son 38e anniversaire mardi prochain, il semble que Pandev jouera au football de haut niveau cette saison.

– Le directeur sportif du PSG, Leonardo, a hâte de tenter Moise Kean de retour au Parc des Princes cet été. Le 10 Sport écrit que le club français a placé l’attaquant italien en tête de sa liste de priorités après qu’un prêt réussi l’ait vu marquer 13 buts lors d’un prêt d’Everton la saison dernière. La Juventus serait en concurrence avec le club de Ligue 1 pour les services du joueur.