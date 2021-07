Jack Grealish apprécie son rôle de créateur en chef

BURTON-UPON-TRENT, Angleterre — Jack Grealish arrive au centre des médias de St. George’s Park avec près d’une heure de retard pour ses fonctions désignées, mais avec raison.

« Je viens de me réveiller », a-t-il déclaré aux journalistes en s’asseyant, un smoothie à la main. « Je fais une sieste l’après-midi tous les jours. Je ne suis pas le même homme sans ça. » Et cet homme est quelqu’un que les fans anglais ont pris à cœur cet été, bien qu’il n’ait commencé qu’une seule fois dans la course de l’équipe aux quarts de finale de l’Euro 2020.

Les fans anglais à Wembley ont chanté son nom – « Super Jacky Grealish » – dans chaque match à ce jour, même à trois occasions distinctes lorsqu’il faisait simplement du jogging le long de la ligne de touche pour se détendre, toujours prêt à assumer le rôle de créateur. -chef.

L’équipe de Gareth Southgate a été extrêmement bien organisée à ce jour – n’a pas encore concédé de but et remporté trois des quatre matchs – mais elle a parfois manqué d’étincelle dans le dernier tiers. C’est la raison pour laquelle Grealish fait partie de cette équipe: il l’a régulièrement fourni à Aston Villa dans la mesure où les champions de Premier League Manchester City sont prêts à se séparer de 100 millions de livres sterling pour qu’il puisse également le faire à l’Etihad.

« À Villa, les fans me donnent tellement d’amour : je vais là-bas et j’essaie de les rembourser », a-t-il déclaré jeudi. « Quand je viens ici, c’est différent. Je me fais huer chaque semaine par ces fans. Quand je regarde [the World Cup] en 2018 en Russie, c’est quelque chose qui a réuni la nation.

« Quand je parle à ma maman [Karen] et papa [Kevin] ils pensent que c’est tellement bien que les gens ne vont pas lui dire, s’il était à Villa, nous le huerions toutes les semaines. Ils m’apportent tous ce soutien et le font pour toute l’équipe. »

La relation de l’Angleterre avec ses fans s’est transformée pendant le mandat de Southgate, car les joueurs sont encouragés à exprimer qui ils sont vraiment. Grealish est l’un des meilleurs à cet égard, un reflet peut-être de son flair et de sa flamboyance sur le terrain.

« Je ne sais pas [why people connect with me] », a-t-il dit. « Je ne suis pas trop sûr. Je pense que c’est uniquement à cause de ce que je suis sur le terrain. J’essaie de faire lever les fans de leurs sièges. J’essaie d’attaquer autant que possible, et je pense que c’est ce que les fans veulent voir. J’essaie d’en faire autant que je peux. Je sais en quoi je suis bon. J’essaie d’être aussi positif que possible tout le temps, peu importe contre qui je me heurte.

« J’ai fait ça toute ma vie, n’est-ce pas? J’ai dit [this] à mon père plus tôt. Il est un plâtrier. Je ne sais pas s’il est bon ou pas, mais je lui ai dit qu’il l’avait fait toute sa vie et moi aussi. Juste parce que c’est un jeu plus important ou autre, je ne change pas vraiment ce que je fais. Je le fais tous les jours. Je m’entraîne tous les jours. Juste parce que plus de gens regardent ou que c’est un match plus important, je ne laisse pas vraiment cela m’atteindre. Je le fais juste comme s’il s’agissait d’un match des moins de 18 ans ou d’un match à Villa. »

Jack Grealish, à droite, a été l’étincelle dont l’Angleterre avait besoin à l’Euro, et il n’est pas dérouté de n’avoir commencé qu’un match jusqu’à présent. « J’essaie d’attaquer autant que possible, et je pense que c’est ce que les fans veulent voir. » Marc Atkins/Getty Images

Grealish a maintenu cet état d’esprit à travers des comparaisons avec l’ancien capitaine anglais David Beckham – les cheveux tombants et le maillot n ° 7 les invitent pratiquement – ​​et Paul Gascoigne, le coquin effronté qui est devenu l’image déterminante des bons moments de l’Angleterre à l’Euro 96. Certains joueurs disparaîtraient dans l’ombre de ces grands, mais ce joueur de 25 ans – avec seulement 10 sélections anglaises à son actif – l’embrasse, principalement parce qu’il n’a pas perdu de vue qui il serait si le football ne s’était pas transformé. sa vie.

« J’essaie toujours de jouer avec le sourire aux lèvres parce que je fais ce que j’aime », explique-t-il. « Mais encore une fois, je pense que si je n’étais pas footballeur et que j’étais juste avec mes amis et tout ça, je ferais ce qu’ils font. Je voyagerais partout en regardant l’Angleterre, dans des pubs et tout ça. Je J’adorerais ça. Je pense que je serais à BoxPark [a chain of indoor entertainment venues with big screens showing matches]. J’ai vu quelques vidéos de ça et ça avait l’air irréel.

À la fin de la journée, je ne suis qu’un enfant normal et comme j’ai grandi [out] de celui-ci, c’est probablement l’une des choses les plus difficiles.

« J’en parle à ma famille tout le temps et tout ça, parce que quand je sors et que je fais des trucs, et que je regarde ce que font mes amis, j’adorerais être comme ça parfois, et juste aller faire des trucs . « [If I hadn’t been a footballer], je ne pouvais pas être plâtrier. Promoteur du club, [in] Ténérife. Ou Ibiza. Je ferais entrer tout le monde dans le club. »

Grealish a l’habitude d’être obligé d’attendre son opportunité en Angleterre. Après avoir changé d’allégeance à la République d’Irlande en 2015, les débuts seniors du milieu de terrain n’ont eu lieu qu’en septembre 2020 lors d’un match nul 0-0 contre le Danemark à Copenhague. Les retards étaient le produit de la relégation avec Villa un an plus tard, de problèmes hors du terrain et d’une émergence tardive dans le vainqueur du match qu’il est devenu depuis.





La star de Villa fait pression pour commencer le quart de finale de samedi contre l’Ukraine à Rome – en particulier si Southgate abandonne la forme 3-4-3 utilisée à bon escient contre l’Allemagne – mais il reconnaît la compétition pour les places en soutien à Harry Kane en attaque.

« C’est difficile : je joue toujours chaque minute à Villa », a-t-il déclaré. « Je dois être réaliste sur moi-même et sur le talent que nous avons ici, en particulier dans ma position. Vous avez six joueurs qui jouent de chaque côté de Harry qui, en réalité, pourraient jouer pour la plupart des clubs du monde. Moi-même, Jadon [Sancho], Marcus [Rashford], Rahim [Sterling], Phil Foden et Bukayo [Saka]. C’est effrayant à quel point nous six sommes bons. Ce n’est pas avoir la grosse tête ou rien. C’est juste la vérité.

« Je dois être réaliste. Je dois juste aller m’entraîner le mieux possible chaque jour et essayer d’impressionner le manager autant que possible, car à la fin de la journée, il n’y a qu’une seule personne que vous faut faire confiance. »

Il y a eu un sentiment qu’il a dû gagner Southgate, qu’un manager intrinsèquement conservateur et extrêmement professionnel peut avoir des doutes sur un joueur comme Grealish, un peu rude sur les bords avec une séquence espiègle. Alors, comment Southgate montre-t-il son amour ? « Beaucoup de câlins ! » Des blagues géniales. « Non, il a été parfait avec moi. Je vois parfois des choses sur moi et Gareth, mais nous avons une excellente relation et il le fait avec tous les joueurs.

« C’est une chose qu’il a. C’est un homme-manager brillant et il a tous ces joueurs offensifs qui jouent semaine après semaine dans leurs clubs. C’est la même chose pour ceux qui n’ont pas eu le temps de jeu qu’ils auraient souhaité. Il ne peut pas jouer contre nous tous les six. Il ne peut pas jouer contre tout le monde. C’est une chose qu’il a très bien fait. «

Grealish a joué avec une main bandée après s’être cassé un doigt lors de l’avant-dernier match de la saison de Villa en Premier League à Tottenham, mais la plus grande préoccupation avant le tournoi était la blessure au tibia qu’il a subie en février, qui lui a fait manquer 12 matchs de Villa, Les internationaux de mars – la dernière chance d’impressionner Southgate en personne avant de nommer son équipe d’Euros – et avaient encore besoin d’une surveillance au cours des dernières semaines de la campagne, y compris les victoires de l’Angleterre à l’échauffement de l’Euro 2020 contre l’Autriche et la Roumanie.

« Ils se sentent bien », a-t-il déclaré. « Quand j’avais cette douleur, c’était douloureux, mec. Quand j’avais le ballon à mes pieds, je l’oubliais un peu, mais quand je revenais en arrière, je me disais: » putain de merde .’

« Je l’ai eu en janvier. Nous avons fait une pause quand nous avons eu [a] COVID [outbreak] au club et les jeunes devaient jouer contre Liverpool, et je l’avais alors. Parce que j’étais dans ma maison, je courais sur mon tapis roulant et je ne sais pas si cela a aidé. Je ne pense pas que ce soit le cas.

« Les deux matchs avant ma blessure – celui de Brighton à l’extérieur où nous avons fait match nul 0-0 et la semaine précédente, lorsque nous avons battu Arsenal 1-0, c’était l’agonie. J’ai eu un scan et c’était douloureux. Je n’étais pas censé venir de retour aussi vite que moi, mais je sentais que je devais le faire parce que tout le monde dans ma position volait pour l’Angleterre, alors j’ai pensé « Je dois revenir ici et montrer que je suis en forme et que je reviens à mon état normal ». Ils se sentent bien maintenant. »

Son « moi normal » est exactement ce que les fans anglais ont appris à aimer à propos de Grealish. « Au fond, je suis toujours le Jack quand j’étais jeune et je ne serai jamais cette personne », ajoute-t-il.

Ce confort dans sa propre peau est probablement la raison pour laquelle il dort si bien.