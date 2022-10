Jack Grealish achète une propriété massive d’une valeur de 6 millions de livres

La star du football anglais Jack Grealish aurait acheté un immense manoir d’une valeur de 6 millions de livres sterling qui s’étend sur plus de 20 acres de terrain. La vaste propriété dispose d’un héliport, d’un court de tennis, d’un terrain de golf, d’un lac de pêche et de suffisamment d’espace pour un terrain de football de taille normale.

Grealish a déménagé dans le Nord-Ouest l’année dernière après avoir signé pour les champions de Premier League Manchester City pour un transfert EPL record de 100 millions de livres sterling. Avec ce mouvement, Grealish est devenu le joueur anglais le plus cher de tous les temps.

Selon les rapports du Sun, Grealish a finalisé l’acquisition plus tôt cette année et a payé la somme en espèces. Il emménagera bientôt dans son manoir qui compte sept chambres luxueuses avec une immense piscine, une suite de loisirs, une salle de sport, une boutique de vin et de nombreux autres espaces où il pourra également pratiquer son nouvel amour du DJing.

La propriété dispose également d’un gîte sur le terrain où ses amis et sa famille peuvent séjourner si la structure principale est pleine. Avec des caméras de sécurité et un éclairage de pointe, la propriété est considérée comme l’une des plus sûres de la région du Nord-Ouest. Il est loin des bruits de la ville et a un comportement apaisant en lui-même.

L’héliport est doté de phares d’atterrissage discrets, permettant aux visiteurs d’atteindre la propriété par voie aérienne à toute heure du jour ou de la nuit. Grealish aura probablement sa médaille de vainqueur de la Premier League encadrée et affichée bien en vue dans le manoir.

Avant de rejoindre City en août de l’année dernière, il vivait dans une propriété individuelle de six chambres de 1,75 million de livres sterling dans un hameau au sud de Birmingham. Depuis qu’ils ont rejoint les champions de Premier League, Grealish et sa petite amie Sasha Attwood vivent dans un appartement loué à Manchester qui a un terrain de football à 5 ​​sur le toit.

“Jack a le goût des belles choses de la vie et cette maison lui a vraiment coupé le souffle”, a déclaré une source proche de Grealish au Sun.

« C’est la concrétisation d’une ambition de longue date pour lui. N’importe qui serait fier de vivre dans une telle maison. Il lui fournit tout ce dont il a besoin, y compris la possibilité d’organiser une grande fête à l’abri des regards indiscrets. De même, s’il veut se détendre et prendre un bain de soleil, ou aller pêcher, tout va bien devant sa porte », a ajouté la source.

Grealish a été fortement critiqué lors de sa première saison à City, mais il a montré des indices de sa qualité cette saison, y compris une classe de maître absolue en UEFA Champions League à Copenhague. Le Britannique s’attend à réaliser de nombreuses autres performances splendides en Europe et à mener Manchester City à son tout premier titre UCL.

