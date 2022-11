Jack Grealish a tenu sa promesse de fan de danse à la Coupe du monde

L’Angleterre a lancé sa campagne de Coupe du monde 2022 sur un départ fantastique avec une victoire fulgurante 6-2 contre l’Iran, et c’est Jack Grealish qui a marqué le dernier but de son équipe.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Les Three Lions ont marqué six buts lors d’un match lors d’une deuxième Coupe du monde consécutive, après leur victoire 6-1 sur le Panama lors de la finale 2018 en Russie.

2 Connexe

Grealish était sorti du banc du Khalifa International Stadium de Doha, au Qatar, pour marquer le sixième but de l’Angleterre du match à la 90e minute, qu’il a célébré avec une gigue enjouée.

Mais la routine de danse effrontée n’est pas une marque de fabrique de Grealish, ni un hommage à l’ancien attaquant anglais Daniel Sturridge qui réussit un mouvement similaire chaque fois qu’il touche le fond du filet.

Jack Grealish a marqué le sixième but de l’Angleterre contre l’Iran avec un shimmy sur la touche. Eddie Keogh – La FA / La FA via Getty Images

Le joueur de 27 ans a décidé de tenir une promesse faite à Finlay, un jeune supporter de Manchester City atteint de paralysie cérébrale qui a écrit une lettre réconfortante à l’attaquant plus tôt cette saison. Finlay avait écrit à Grealish après avoir appris que la sœur du joueur, Hollie, souffrait également de paralysie cérébrale.

En guise de remerciement spécial pour le message, la star de City a répondu à son fan de 11 ans et lui a envoyé un maillot signé. Mais ensuite, à la grande surprise et au grand plaisir de Finlay, Grealish est allé encore plus loin avec une réunion surprise au campus Etihad plus tôt ce mois-ci.

“C’est mon rêve de te rencontrer dans la vraie vie. Imagine rencontrer ton idole.”@ManCity Mad Finlay a écrit une lettre émouvante à son joueur et héros préféré, @JackGrealish. Ce qui suivit fut un moment qu’il n’oubliera jamais. pic.twitter.com/qpdPnrMNLD – Premier League (@premierleague) 9 novembre 2022

Au cours de leur conversation, Grealish a promis d’effectuer une célébration pour Finlay la prochaine fois qu’il marquerait. Le jeune a d’abord demandé “The Worm” mais a dû se contenter de quelque chose avec moins de probabilité de causer des blessures – un shimmy couplé à une ondulation des bras.

– Olley: Bellingham brille alors que l’Angleterre fait une grande déclaration

Le prochain but de Grealish n’est pas venu pour City mais pour son pays sur la plus grande scène internationale lorsque son compatriote remplaçant Callum Wilson a couru sans faute avant de marquer le sixième et dernier but de l’Angleterre contre l’Iran sur une plaque pour son coéquipier. Après avoir terminé la chance, Grealish savait ce qu’il avait à faire.

Pour toi Finlay ❤️ pic.twitter.com/BomJEA0oy6 – Jack Grealish (@JackGrealish) 21 novembre 2022

Publiant sur les réseaux sociaux après le match, Grealish a tenu à dédier à la fois son but et sa célébration à Finlay.

“Pour toi Finlay”, a écrit le joueur de 27 ans sur Twitter.

Finlay a vraiment eu de la chance que Grealish ait pu envoyer le message du Moyen-Orient, car l’attaquant de City n’avait marqué qu’un seul but toute la saison jusqu’à ce point.

Ce but est survenu à la toute première minute de la victoire 3-0 de City contre Wolverhampton Wanderers le 17 septembre. Il y avait donc quelque chose de plaisant dans le fait que son but pour l’Angleterre soit survenu à la 90e minute contre l’Iran.