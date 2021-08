Jack Grealish à Man City: Top 10 des transferts de Premier League les plus chers de tous les temps | Actualités footballistiques

Découvrez quels joueurs effectuent les 10 transferts de Premier League les plus chers, après le transfert record de Jack Grealish à Manchester City.

1. Jack Grealish – 100 millions de livres sterling, Aston Villa à Manchester City

Le talisman d’Aston Villa et le favori des fans anglais ont agonisé de quitter le club qu’il a soutenu toute sa vie, mais la perspective de titres avec l’équipe de Pep Guardiola s’est avérée trop forte. City a marqué 83 buts en Premier League la saison dernière – 10 de plus que ses adversaires les plus proches de Manchester United – mais Guardiola a ajouté encore plus de créativité à sa force déjà puissante. Comment et où Grealish s’intégrera-t-il? Lisez notre analyse.

2. Paul Pogba – 93,25 millions de livres sterling, de la Juventus à Manchester United

Le retour de Pogba à Manchester United après quatre ans à la Juventus a provoqué une frénésie sur les réseaux sociaux lorsque l’accord a été conclu. #POGBACK a eu une tendance mondiale alors que le milieu de terrain a réalisé un mouvement alors record du monde. L’international français n’a cependant pas encore vraiment rempli le prix à payer à Manchester et son contrat actuel s’épuise.

3. Romelu Lukaku – 90 millions de livres sterling, Everton à Manchester United

Jose Mourinho a payé 75 millions de livres sterling pour Lukaku, plus 15 millions de livres sterling en ajouts éventuels, le Belge ayant marqué 16 buts en Premier League cette saison, en ajoutant 11 autres en compétitions de coupe. Cependant, bien qu’il ait constamment montré ses forces en tant que buteur au plus haut niveau, Lukaku a été vendu à l’Inter Milan en 2019 pour 75 millions de livres sterling.

4. Harry Maguire – 80 millions de livres sterling, de Leicester City à Manchester United

United a éclaboussé des frais de transfert record en Premier League pour un défenseur en 2019, signant Maguire pour un contrat de cinq ans et faisant de lui le capitaine du club. Son développement s’est poursuivi depuis lors, impressionnant au cœur de la défense de United et mettant en valeur son talent pour l’Angleterre lors des récents Championnats d’Europe.

5. Kai Havertz – 75,8 millions de livres sterling, du Bayer Leverkusen à Chelsea

Cela a été considéré comme un coup majeur pour Chelsea d’obtenir la signature de Havertz en 2020, qui avait suscité l’intérêt de certains des plus grands clubs d’Europe mais avait choisi l’ouest de Londres. Le milieu de terrain allemand a cependant pris son temps pour s’installer, contractant Covid-19 au début de la campagne, mais a terminé la saison en force sous Thomas Tuchel et semble une perspective passionnante alors que Chelsea cherche à défier Manchester City pour le titre.

6. Virgil van Dijk – 75 millions de livres sterling, de Southampton à Liverpool

Jurgen Klopp a répondu aux appels pour apporter des renforts défensifs en signant Van Dijk en janvier 2017. Il est arrivé une fenêtre de transfert entière plus tard que prévu après que Southampton se soit plaint que Liverpool avait fait une approche illégale pour le défenseur central, mais le défenseur néerlandais a finalement scellé le changement . Il s’est avéré que c’était de l’argent bien dépensé.

7. Jadon Sancho – 73 millions de livres sterling, du Borussia Dortmund à Manchester United

Le joueur de 21 ans ajoutera une nouvelle dimension à l’attaque d’Ole Gunnar Solskjaer cette saison après que United ait finalement obtenu son homme après un intérêt prolongé pour le joueur. Sancho est devenu l’un des jeunes joueurs les plus excitants au monde ces dernières années et on attend beaucoup de lui pour sa première saison de football en Premier League.

8. Nicolas Pepe – 72 millions de livres sterling, de Lille à Arsenal

Pepe a connu une saison exceptionnelle avec Lille en 2018/19, marquant 23 buts et enregistrant 12 passes décisives en 41 matchs, ce qui a poussé Arsenal à payer des frais élevés pour ses services. Deux saisons plus tard et nous n’avons pas encore vu ce genre de chiffres se reproduire en Premier League. Sa valeur aurait énormément diminué au cours de cette période.

9. Kepa Arrizabalaga – 71,6 millions de livres sterling, de l’Athletic Bilbao à Chelsea

Le gardien est arrivé à la veille du départ de Thibaut Courtois de Stamford Bridge en 2018, mais n’a pas encore atteint les sommets de son prédécesseur. Il reste un joueur de Chelsea mais est tombé dans la hiérarchie derrière l’impressionnant Edouard Mendy, qui a été récupéré pour seulement 22 millions de livres sterling au début de la saison 20/21.

10. Alvaro Morata – 70 millions de livres sterling, du Real Madrid à Chelsea

Chelsea a signé avec Morata un contrat de cinq ans avec le Real Madrid pour un contrat record de club qui a finalement atteint 70 millions de livres sterling. L’attaquant a commencé brillamment à Stamford Bridge, marquant six buts lors de ses six premiers matches de Premier League, mais a connu une fin de saison difficile, ne trouvant le filet qu’une seule fois en 2018.