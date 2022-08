Jack Gooch et Oak Park-River Forest battent Fenwick dans le premier match de rivalité de quartier depuis 1989 – Shaw Local

BRIDGEVIEW – Jack Gooch et Oak Park-River Forest, naturellement, ont porté une hanche sur leur épaule lors du match très attendu de samedi avec Fenwick.

Les Huskies étaient à 90 secondes d’atteindre les séries éliminatoires la saison dernière. Ensuite, ils ont dû rester chez eux et regarder leur rival de quartier, Fenwick, remporter le titre d’État de classe 5A.

Cela a alimenté la première réunion des écoles depuis 1989 sur le terrain de football.

“J’ai parlé à l’équipe avant le match et j’ai essentiellement dit que personne ne croyait en nous, sauf les gars ici”, a déclaré Gooch, le quart-arrière senior de l’OPRF. “C’était une opportunité de jouer contre une équipe que nous n’avions pas jouée depuis 33 ans, et une opportunité de prouver que tout le monde avait tort. Nous l’avons fait aujourd’hui.

Les Huskies l’ont effectivement fait, de façon retentissante.

Gooch a lancé deux touchés et a couru pour un troisième, et l’OPRF a forcé six revirements – trois sur des interceptions du junior Khalil Nichols – pour dépasser Fenwick 35-7 samedi matin au SeatGeek Stadium de Bridgeview.

Les Huskies ont marqué 21 points consécutifs au deuxième quart, la course de 5 verges de Gooch donnant à son équipe une avance de 28-0 avec 1:35 avant la mi-temps. Gooch a été 18 en 30 pour 234 verges, avec 191 de son total en première mi-temps.

Le quart-arrière de l’OPRF, John Hoerster, ne pouvait pas être plus heureux pour son partant de troisième année.

“Il est tellement intelligent, pose de bonnes questions, défie les idées, aide vraiment à créer le plan de jeu et la feuille d’appel”, a déclaré Hoerster. « S’il ne devient pas entraîneur un jour, je serai déçu parce qu’il a un talent pour ça. Mon fils vient d’entrer dans le football Jr. Huskie et il l’admire parce que c’est un enfant incroyable.

La cible préférée de Gooch, le plus souvent, était le receveur large senior Ryan Martin. Martin a capté une passe de TD de 29 verges en quatrième et 16 pour le premier score du match, un TD mis en place par sa prise de 44 verges. Il a ensuite attrapé un touché de 25 verges pour porter le score à 21-0.

Martin a réussi neuf attrapés pour 135 verges pour le match.

« Je joue avec lui depuis la huitième année. Nous sommes amis, nous rions, nous passons un bon moment », a déclaré Gooch. « Je lui fais confiance plus que quiconque. S’il y a quelqu’un que je recherche, c’est bien lui.

Fenwick, quant à lui, disputait son premier match depuis qu’il avait remporté son premier championnat d’État en novembre dernier. Je suis une nouvelle équipe de Friars, douloureusement sans faute tout au long du match de samedi.

Les frères ont diplômé 30 seniors de cette équipe, dont 14 partants, dirigés par le joueur de l’année de Suburban Life et le quart-arrière Kaden Cobb.

Le quart-arrière des New Friars, EJ Hosty, un senior, a été 10 en 24 pour 124 verges et a été intercepté quatre fois, dont trois en première mi-temps. Le seul score de Fenwick est venu sur la passe de 58 verges de Hosty à Dennis Moore juste avant la mi-temps. Junior Marek Hill remplaçant Hosty à la fin du troisième quart.

Hill semblait avoir son long lancer de TD à Moore au milieu du quatrième quart, mais le ballon a été tâtonné dans la zone des buts et OPRF a récupéré pour un touché. C’était ce genre de journée pour Fenwick.

“Nous devons juste exécuter et mieux jouer en équipe”, a déclaré Hosty. «Ces seniors, ils nous manquent beaucoup mais nous savons que nous avons les gars pour le faire. Nous devons juste mieux exécuter.

Hosty, pour les difficultés de son équipe, n’a pas semblé dépassé par le moment, ni par l’adversaire. Il a commencé trois matchs pour Fenwick au cours de la saison printemps 2021 lorsque Cobb a été blessé.

“C’était peut-être un stade plus grand, mais c’est à peu près tout”, a déclaré Hosty. “Il y a toujours des émotions quand vous jouez à OPRF mais personnellement, je ne connais pas beaucoup de ces gars-là. Mais je sais que beaucoup de mes coéquipiers le font.

Eric Evans a couru pour deux touchés et Cameron Crape a réussi la quatrième interception des Huskies.

Nichols a eu des interceptions sur des possessions consécutives de Fenwick en première mi-temps, la seconde préparant le premier TD d’Evans qui a porté le score à 14-0. Nichols, un junior, a joué dans l’équipe universitaire de l’OPRF l’an dernier, car les Huskies n’ont pas aligné d’équipe de deuxième année.

“Ce que les gens ne savent pas à propos de Khalil Nichols, c’est qu’il est aussi notre meilleur joueur d’équipe de scouts”, a déclaré Hoerster. “Quand nous sommes en attaque, nous devons le supplier de se retirer de l’équipe de scouts. Il rend Gooch et Ryan et ces gars meilleurs. Il adore jouer, adore jouer au football.