Jack Fowler de Love Island se sépare de sa petite amie Joanne alors qu’ils ne se suivent plus et suppriment des photos d’Instagram

Jack Fowler de LOVE Island s’est séparé de sa petite amie Joanne Baban Morales après un an de relation.

La star de télé-réalité, 25 ans, a brisé le cœur des fans après avoir rendu public la beauté en mai de l’année dernière.

Mais le couple s’est désormais désabonné sur Instagram et a supprimé toutes les traces de leur relation de leurs profils.

Un porte-parole de Jack a confirmé leur séparation.

Ils nous ont dit : « Jack et Joanne ont décidé de mettre un terme à leur relation d’un an au début de l’année.

« Ils se sont terminés à l’amiable, restent amis et il ne lui souhaite que le meilleur dans la vie. »

Au cours des dernières semaines, Joanne a partagé un certain nombre de photos sur son profil avec des légendes cryptiques.

L’un d’eux lit : « C’est fou quand vous lâchez prise et acceptez simplement le plan de Dieu – au-delà de la gratitude pour les leçons et les défis de cette année jusqu’à présent . «

Jack, qui a perdu son cher ami Kevin Smith plus tôt cette année après un accident de plongée à Ibiza, a également récemment profité de son profil pour réfléchir à l’année écoulée.

Il a écrit : « La vie a été vraiment folle ces deux dernières années. Comme certaines des conneries qui se sont produites, vous ne croiriez vraiment pas. Juste un message d’appréciation pour l’amour que je vois et ressens au quotidien . «

Le couple a commencé à se fréquenter en 2019, mais a décidé de devenir officiellement un couple l’année dernière.

Lorsqu’ils ont officialisé leur relation, un porte-parole de Jack a déclaré à The Sun Online : « Jack sort avec elle depuis l’année dernière, cependant, ils sont devenus plus sérieux depuis le début de l’année.

« Ils ont passé le confinement ensemble et Jack est très heureux.

« C’est une fille adorable avec beaucoup d’ambition et elle a réussi elle-même.

« Nous sommes très heureux pour eux deux. »

Jack est devenu célèbre en 2018 dans la quatrième série de Love Island.

Il est entré dans la villa le 26e jour et s’est associé à Laura Anderson, mais Laura Crane a rapidement attiré son attention.

Après 33 jours, il a été largué de l’île aux côtés du surfeur.





Le couple a essayé de le faire fonctionner au Royaume-Uni, mais ils se sont séparés deux mois plus tard.

Après son passage dans l’émission de rencontres ITV, Jack a tenté sa chance sur Celebs Go Dating de Channel 4 en 2019, mais n’a pas eu de chance.

Lorsque Jack ne met pas en ligne des selfies effrontés qui envoient ses abonnés dans une frénésie face à son ÉNORME renflement, il montre son talent musical sur les platines DJ.

La star a également sorti un certain nombre de chansons dont Back To Yours.