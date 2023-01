Jack Flaherty sur Willson Contreras, l’avenir des Cardinals, grandir un arrêt-court et plus

Le lanceur des Cardinals de St. Louis, Jack Flaherty, entame peut-être sa saison la plus critique de sa carrière dans les ligues majeures.

Jack Flaherty a déclaré que c’était la meilleure santé qu’il ait ressentie depuis des années et les officiels de l’équipe sont optimistes que cela se traduira par des résultats immédiats sur le monticule.

Flaherty a récemment rejoint Les initiés du baseball podcast avec Robert Murray et Adam Weinrib pour discuter de la saison 2023ce que fait Willson Contreras pour les Cardinals, ses journées à l’arrêt-court, ainsi que son travail avec le club Garçons et Filles et sa marque “Don’t Think”.

Voici quelques-uns des faits saillants de l’entrevue. Certaines réponses ont été modifiées pour plus de clarté.

Sur ce qu’il ressent après deux saisons marquées par les blessures :

« Je n’ai pas vraiment pitché l’année dernière ou l’année d’avant. Je me suis occupé de l’oblique et de mon épaule. En ce début d’année, je me sens vraiment bien. Je me sens en bonne santé. C’est juste un bon endroit pour moi. C’est amusant de se sentir bien à nouveau en ce début de saison. L’année dernière, c’était difficile avec le lock-out et la gestion de différents problèmes d’épaule pendant toute l’intersaison.

Ce que l’ajout de Willson Contreras signifie pour les Cardinals :

« J’apprends à le connaître un peu. Entendre un peu qui il est et comment il est et parler à différents gars de la ligue pour voir comment il va. … Je sais qu’il va faire du bon travail avec notre personnel. Notre personnel se prépare vraiment, vraiment bien. Nous allons rendre le travail de chacun aussi facile que possible. … J’ai hâte d’y être. (Yadier Molina) était évidemment l’un des meilleurs à avoir fait ce qu’il fait. Willy est nouveau, mais ce sera amusant.

Qu’est-ce que ça fait de regarder Paul Goldschmidt au quotidien ?

«L’an dernier, lui et Nolan (Arenado) nous ont portés offensivement. Je ne dis pas que les gars n’ont pas fait leur part. Ce que ces gars ont fait offensivement était une soirée spéciale. Il va faire quelque chose, qu’il ait marché deux fois ou qu’il soit monté deux fois sur une base, volant une base ici ou là. S’il y avait des coureurs, il avait juste l’impression qu’il allait prendre un coup et les faire entrer. Même chose avec Nolan. Ce que Goldy a fait était spécial. C’était génial de le voir recevoir le prix MVP parce que c’est quelque chose qu’il méritait.

C’était spécial. Le travail qu’il fait jour après jour, la façon dont il vaque à ses occupations, l’attention qu’il porte aux détails, ça se répercute sur tout le monde. Vous voulez en faire partie. Vous voulez travailler comme lui. Vous voulez travailler comme Nolan. Vous voulez être aussi préparé parce que vous savez combien ces gars-là investissent, donc vous voulez vous assurer que vous êtes au même type de niveau.

Nous avons eu Lucas Giolito sur le podcast il y a quelques semaines et il nous a raconté une fois où il a cassé le nez de Max Fried avec un pitch au lycée. Vous en souvenez-vous et comment ça s’est passé ?

“Ouais. Oh mec. Nous avons fait un petit intra-équipe et ils étaient tous les deux en train de lancer ce jour-là. À ce moment-là, Lucas pouvait devenir un peu erratique. Il lançait 95-100 mph en tant que senior au lycée. J’étais en deuxième année et je jouais à l’arrêt-court. Un lancer s’est échappé et vous n’étiez pas vraiment sûr s’il l’avait touché. … Il est allé au filet de sécurité et vous n’étiez pas sûr s’il l’avait touché parce que vous pensiez qu’il serait allé dans une autre direction. Vous pouviez juste entendre Max dire: «Mon nez! Mon nez!” et il a retiré sa main et il n’y avait que du sang qui coulait partout. Vous vous dites : “D’accord, ce n’est probablement pas très bon.”

Il ne sentait rien sur le nez. C’était une de ces choses où j’avais l’impression que ça ne pouvait pas être réel. Cela ne peut pas être réel. Il vient à l’école le lendemain et il est tout meurtri. Ça lui a effleuré le nez – ça n’a rien touché de plus que ça – mais c’était tout contusionné et il devait avoir tout ça. Il l’a endurci. Quoi qu’il en soit – 95, 96, 97 sur le nez – il a quitté le terrain, s’est assis dans la pirogue et s’est pincé le nez. Le plus difficile a été de continuer à s’entraîner après ça.

J’ai parlé à Lucas après ça et c’est un sentiment fou – pas bon – après avoir frappé quelqu’un dans le cou et vers le haut. Surtout votre ami. Vous vous sentez juste bizarre. … C’est une chose difficile. C’est dur pour lui. »

Un petit birdie m’a dit que tu avais déjà joué à l’arrêt-court. Y a-t-il déjà eu un moment où vous avez envisagé de faire les majors comme arrêt-court?

“Quand vous avez demandé s’il y avait quelqu’un qui aurait rivalisé avec Nolan Arenado, la seule personne que j’aurais prise, c’est moi-même. Je me mettrais à coup sûr contre Nolan. Je ne peux pas dire ça aujourd’hui. Si vous mettez des gars contre lui comme (Matt) Chapman et (Manny) Machado et ils sont incroyables. Je me serais mis dans cette catégorie parce que je pensais que j’étais sacrément bon.

Je n’ai pas bien frappé dans ma dernière année. Il se passait beaucoup de choses. Je l’ai déjà dit à mon entraîneur de lycée. Il m’a placé au troisième but pour protéger mon bras pour la continuité de l’équipe parce que j’allais faire des allers-retours entre le lancer et ce qui ne l’était pas et il ne voulait pas tourner. J’ai joué troisième et j’étais plutôt bon à ça. Je pourrais jouer court. J’ai fait tout le circuit d’été en tant que joueur de position. Je n’ai lancé que pour l’équipe américaine. Dans le match All-American, j’ai joué au troisième but et à l’arrêt-court.

C’était 50-50 au début de l’année, puis je lance 94-95 avec quatre lancers et c’était comme: “Nous allons vous faire lancer ici.” Je m’y suis mis. La seule chose que je n’ai pas faite, c’est que je n’ai pas frappé pour la puissance, mais je pouvais courir, aligner et lancer. … Aujourd’hui, j’aimerais continuer à frapper. J’aimerais que ce soit quelque chose que nous puissions faire de manière plus cohérente parce que tout le monde veut donner de la merde aux lanceurs parce que nous ne pouvons pas frapper et ceci et cela. Je vais laisser tomber parce que c’est ce qui a causé ma blessure oblique.