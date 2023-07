Jack Fincham se sépare de sa petite amie et laisse entendre qu’il retourne à la villa de Love Island sous forme de bombe

Le gagnant de LOVE Island, Jack Fincham, a révélé qu’il était à nouveau célibataire – tout en laissant entendre qu’il reviendrait à l’émission de rencontres qui l’a rendu célèbre.

La star de 32 ans, qui est devenue célèbre en 2018 après avoir été couronnée championne de Love Island, a déclaré: « Je suis tellement célibataire que ça fait mal. »

Rex

Caractéristiques de Rex

Instagram

Jack était connu pour la dernière fois qu’il sortait avec Jodie Ella[/caption]

Il était connu pour la dernière fois qu’il sortait avec une beauté brune nommée Jodie Ella il y a quelques mois à peine, et a dit aux fans à l’époque qu’il avait « trouvé un gooden ».

Ayant maintenant évolué, Jack a fait allusion à la possibilité d’un retour de Love Island, comme les anciens concurrents Kady McDermott et son bon ami Adam Collard.

Il a dit : « Oh ouais bien sûr que je reviendrais dans la série. J’adorerais.

« C’est comme un environnement parfait pour rencontrer quelqu’un. Vous n’avez pas à vous soucier de votre téléphone, d’aller au travail ou de cuisiner ! Je n’essaie pas seulement de sortir du travail, mais oui, je reviendrais dans la série en un clin d’œil.

Jack a dit qu’il était prêt à s’installer maintenant après avoir échoué à trouver « celui ».

Il a remporté Love Island aux côtés de sa petite amie à l’époque Dani Dyer, mais le couple s’est séparé neuf mois plus tard en avril 2019.

Jack a continué à dire qu’il obtenait « beaucoup d’attention » lorsqu’il sortait le soir, ajoutant de manière ludique : « C’est mon propre charme. C’est une malédiction.

« Mais en fait, je suis en quelque sorte prêt à trouver quelqu’un et à passer du temps avec lui.

« Mon petit frère a 28 ans et il est avec sa petite amie depuis neuf ans et je pense que j’aimerais ça maintenant.

« Je suis prêt à rencontrer quelqu’un. »

La star a ajouté qu’il avait du mal à dire si quelqu’un voulait être avec lui.

Il a partagé: « Est-ce que quelqu’un veut juste être avec moi parce que j’ai été à la télé et que j’ai une coche bleue? C’est parfois difficile de savoir.

« C’est avec tout le monde cependant – vous sortez de cette émission et tout le monde veut être votre compagnon et votre téléphone n’arrête pas de sonner et parfois vous perdez le contact avec beaucoup de vieux copains que vous pensiez être toujours là.

« Vous commencez à penser que ce n’est pas parce que j’ai été à la télé que je suis une personne différente. »

Mais il y a une fille qui ferait tourner la tête de Jack en un clin d’œil : la star du film Barbie, Margot Robbie.

« Si nous parlons de tiques bleues, Barbie sort et Margot Robbie est une fan de Love Island … elle pourrait me DM, elle pourrait ne pas me DM », a ajouté Jack.

Depuis sa sortie de villa, Jack a toujours été ouvert sur sa santé mentale avec ses 1,7 million d’abonnés Instagram.

Il a souvent parlé de luttes contre l’anxiété et dépressionmais la star de télé-réalité se sent mieux que jamais à l’heure actuelle, et attribue cela en grande partie à son travail de boxeur amateur.

Jack, qui était s’adressant exclusivement à The Sun dans le cadre de la troisième série du podcast Under the Surface, avec la marque de vêtements pour hommes Original Penguin x CALM, a expliqué : « Je suis de retour au camp en ce moment et je m’entraîne tous les jours et je me sens vraiment bien.

«J’ai boxé toute ma vie, mais mon dernier combat était sur la carte Mayweather et c’est juste que je l’ai manifesté. J’ai manifesté que je gagnerais Love Island – j’y crois vraiment.

« Quand le travail s’est tari, je me suis assis avec mon équipe et ils ont dit ‘en quoi êtes-vous bon?’ et j’ai dit la boxe et le théâtre.

« Et tout est réglé. Il s’agit simplement d’être positif tous les jours et de faire des choses qui profiteront à votre corps et à votre esprit et dès que j’ai commencé à le faire, le travail a recommencé.

Jack Fincham parlait à The Sun Online en partenariat avec le podcast Under the Surface avec la marque de vêtements pour hommes Original Penguin x CALM (Campaign Against Living Miserably). Vous pouvez écouter l’épisode complet disponible ici

Caractéristiques de Rex

Jack a remporté Love Island aux côtés de Dani Dyer[/caption] Pennsylvanie

La star a tout mis dans la boxe[/caption] Podcast Sous la surface

Jack Fincham parlait à The Sun Online en partenariat avec le podcast Under The Surface[/caption]