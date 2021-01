Les stars du sport et du showbiz ont été fustigées pour acheter des chiens aux oreilles coupées.

Les as de l’Angleterre Jesse Lingard et James Maddison et le champion de Love Island Jack Fincham sont parmi les fiers propriétaires des animaux mutilés.

On dit que la pratique donne aux races comme les dobermans un aspect plus féroce.

Le découpage est illégal ici mais autorisé aux États-Unis et dans certaines régions d’Europe.

Rien n'indique que les oreilles des chiens des célébrités aient été coupées au Royaume-Uni.









La RSPCA a constaté une forte augmentation des cas de chiens coupés – et affirme que les images partagées par les propriétaires sur les réseaux sociaux rendent le look plus populaire.

Jack, 26 ans, de Love Island, s’est disputé avec les fans après avoir publié des photos d’Elvis – un corso de canne coupé qu’il a dit avoir acheté à la Russie – à ses deux millions d’abonnés Instagram.

L'un d'eux a fustigé: «Parce qu'il a une grande présence sur les réseaux sociaux, il fait la promotion et l'encourage comme« normal », ce n'est pas le cas! C'est de la cruauté envers les animaux.











Jack a dit à ses fans qu’Elvis était venu de Russie de cette façon et que l’animal était «sa vie».

James Maddison, 24 ans, de Leicester City, a également partagé une photo d’un chien coupé sur Instagram et Jesse Lingard de Man United, 28 ans, a un animal de compagnie coupé.

Mais un fan a déclaré: «Ne coupez pas les oreilles de votre chien ou n'achetez pas de chiens qui ont été cultivés à l'étranger.











«Le recadrage est barbare, inutile et purement esthétique. Cela peut causer d’immenses douleurs aux chiens et des dommages irréparables. «

L’éleveur favori des célébrités Chaperone K9 fait partie des entreprises britanniques qui vendent des chiens aux oreilles coupées de l’étranger pour un maximum de 25000 £ chacun.

Les chiens hautement qualifiés de la société Leicestershire sont issus de la police et de l'armée.









Sur son site Web, il indique qu’il fournit des chiens qui offrent «à la fois sécurité et amour à leurs nouvelles familles dans une société souvent imprévisible» et décrit une clientèle comprenant «des footballeurs de premier plan, des joueurs de rugby internationaux, des pop stars et des personnes travaillant dans des environnements à haut risque».

La RSPCA dit avoir reçu 47 rapports de mutilation des oreilles de chien en Angleterre et au Pays de Galles l’année dernière – contre 14 en 2015.

Il y a eu 178 cas présumés au cours des cinq dernières années. L’organisme de bienfaisance a déclaré: «Nous pensons que la culture de l’épi est pratiquée illégalement dans ce pays.

«Nous pensons également que de nombreux éleveurs, vendeurs et acheteurs envoient des chiens à l'étranger pour se faire couper les oreilles avant de les ramener chez eux.»











L’expert en bien-être des chiens de la RSPCA, le Dr Samantha Gaines, a ajouté: «La culture des oreilles est un processus douloureux et totalement inutile qui ne profite en aucun cas au chien et peut nuire à sa santé, son comportement et son bien-être. Nous exhortons les gens à ne pas acheter de chien aux oreilles coupées.

Les représentants de James Maddison et Chaperone K9 ont refusé de commenter. Jesse Lingard et Jack Fincham ont tous deux été approchés pour commenter