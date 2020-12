Jack Fincham et Chloe Brockett ont suscité des spéculations selon lesquelles ils sortiraient ensemble.

La fille TOWIE, 20 ans, et ancienne gagnante de Love Island, 29 ans, ont enflammé des rumeurs selon lesquelles ils pourraient être le nouveau couple de télé-réalité d’Essex après avoir partagé des clichés presque identiques la veille de Noël.

Les fans aux yeux d’aigle croient avoir grondé la romance du couple après avoir remarqué que leurs offres Instagram, publiées à des heures d’intervalle jeudi, semblaient avoir été tournées exactement dans le même bain à remous torride.

Et ne faisant pas grand-chose pour désamorcer les rumeurs, le duo a également laissé des commentaires coquettes sous les photos sexy de l’autre.







(Image: INSTAGRAM)



Les fans ont commencé à théoriser après que Jack ait consulté sa grille pour télécharger une photo de lui-même en train de plonger dans une baignoire pétillante en plein air alors qu’il posait avec un verre à vin en or rose.

Chloé a ensuite posté son propre cliché où elle a porté le même vaisseau métallique et s’est assise en train de modeler un maillot de bain kaki plongeant dans l’eau bouillonnante.

Jack a ensuite tapé un message effronté sous l’offre de Chloé en écrivant: « Ouais, ça marche. »

Chloé a attiré l’attention sur son décolleté en répondant: « Trop booby? »







(Image: INSTAGRAM)



La bombe améliorée chirurgicalement a également montré son appréciation pour le cliché de Jack alors qu’elle commentait la photo de Jack en disant: « Trier ».

Après l’échange, un certain nombre de personnes ont pris les commentaires pour spéculer que le couple est plus que des amis.

Un fan curieux a remarqué: « Bien sûr, @jack_charles a un selfie dans le même bain à remous où les doigts ont croisé leur rencontre, quel couple luxuriant ils feraient. »

D’autres ont lancé: « Oh ouais toi et @jack_charles » et « Même photo que @jack_charles. »

Ce n’est pas la première fois que Chloé et Jack sont liés alors que des rapports ont émergé en 2019 selon lesquels le nouveau-père Jack espère passer de l’ex Dani Dyer à Chloé.







(Image: Instagram)









(Image: Jack Fincham / Instagram)



Il aurait envoyé un message à Chloé sur Instagram, à la suite de sa séparation avec Dani, mais a fini par abandonner le rendez-vous après avoir eu froid aux pieds.

Une source a déclaré au Sun à l’époque: «Il s’est glissé dans ses DM et lui a demandé de sortir.

«Elle est vraiment enthousiaste à ce sujet et en parle aux gens.»

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033