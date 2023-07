JACK Fincham a admis qu’il « regrettera toujours » la soirée arrosée qui l’a conduit à être exclu de This Morning.

Le joueur de 32 ans, qui a remporté Love Island avec Dani Dyer en 2018, a décroché une série télévisée emplois après avoir été dans l’émission, y compris sur le favori de la télévision pendant la journée.

Caractéristiques de Rex

Caractéristiques de Rex

Mais il a fini par se faire virer après avoir omis de se présenter au travail après une soirée.

Parlant du moment qui a mis fin à sa carrière à la télévision, Jack a déclaré: « Je suis toujours désolé pour cela. Je suis sorti et je ne me suis pas réveillé et c’est de ma faute. Je travaillais et je m’amusais tellement bien à faire le compétitions avec Andi Peters, s’amusant à parcourir toute l’Europe pour faire de la télé en direct.

« J’adorais ça. Au lieu que les gens viennent me voir en disant Love Island, ils disaient « j’ai adoré votre compétition l’autre jour ».

À l’époque, Jack tournait également Celebs Go Dating et a fini par faire la fête trop fort lors de la soirée de clôture et a raté son alarme pour le travail le suivant jour.

Il a poursuivi avec le podcast Original Penguin X Campaign Against Living Miserably Under The Surface : « Je me souviens qu’ils étaient tellement en colère. Je me suis tellement excusé, mais cela a gâché beaucoup de choses pour moi, et j’essaie toujours de m’en remettre maintenant.

« Cela a eu tellement d’impact, mais je suis une personne différente aujourd’hui et je pense tellement plus. J’ai toujours appris à la dure, malheureusement.

Il a ajouté: « Quand vous sortez, ils vous donnent une leçon sur ce qu’il ne faut pas faire. Est-ce que j’en ai écouté? Non, mais ils me l’ont dit. J’ai pris de bonnes décisions idiotes après, me faisant rattraper.

Les commentaires de Jack interviennent après avoir déclaré au Sun qu’il était à nouveau célibataire après s’être séparé de la superbe brune Jodie Ella.

Et il a taquiné que cela ne le dérangerait pas de retourner à la villa, comme Kady McDermott l’a fait cette année.

Il nous a dit : « Oh ouais bien sûr que je reviendrais dans la série. J’adorerais.

« C’est comme un environnement parfait pour rencontrer quelqu’un. Vous n’avez pas à vous soucier de votre téléphone, d’aller au travail ou de cuisiner ! Je n’essaie pas seulement de sortir du travail, mais oui, je reviendrais dans la série en un clin d’œil.

Rex