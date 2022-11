Jack Fincham de Love Island révèle une nouvelle carrière surprenante

La star de LOVE Island, Jack Fincham, a révélé un nouvel objectif de carrière surprenant.

Le joueur de 31 ans est surtout connu pour son passage dans l’émission de rencontres ITV2 en 2018.

Rex

TVI

Jack est devenu célèbre sur Love Island il y a quatre ans[/caption]

Mais la star de télé-réalité a récemment plongé ses orteils dans la comédie après avoir décroché un rôle dans le prochain film policier The Last Heist.

Jack, qui a endossé le rôle de Tommy dans le film, tient à donner un coup de théâtre et à voir jusqu’où il peut aller.

S’adressant exclusivement à The Sun lors de la première du blockbuster à Leicester Square la semaine dernière, Jack a parlé de ses rêves de devenir grand.

Jack a dit: « Savez-vous… ouais, je veux vraiment devenir acteur. Je suis absent un mois pour faire une pantomime au Pays de Galles en décembre.

“Donc, vous savez, faire des trucs comme ça, jouer, jouer au théâtre, etc., ça va me donner plus de crédibilité pour faire plus de films et d’autres trucs.

« J’aimerais faire plus de films. J’ai vraiment apprécié ça.”

En août, nous avons révélé que Jack monterait sur scène plus tard cette année avec Danniella Westbrook lorsqu’elle a pesé dans l’un des spectacles rivaux d’EastEnders.

La maman de deux enfants a déclaré: “Peut-être un autre feuilleton, je veux faire du théâtre. Je fais du panto à Noël avec Jack Fincham.





“Jack est mon ami, il est comme un petit fils pour moi.”

Jack a également été occupé à s’entraîner pour son premier match de boxe contre Anthony Taylor.

La star fera ses débuts professionnels sur l’undercard de Floyd Mayweather contre Deji à Dubaï ce week-end.

Jack n’est pas le premier Love Islander qu’Anthony Taylor a affronté.

Tommy Fury, qui a terminé deuxième de l’émission un an après que Fincham l’ait remporté, a battu Taylor par décision en août 2021.

The Last Heist sera disponible en téléchargement numérique à partir du 14 novembre

Les quatre voleurs liés par l’honneur se retrouvent au bar local, l’endroit où tout a commencé. Sous les plaisanteries se cache un sombre secret qui teste la loyauté de ces quatre amis à la limite pour voir s’il y a vraiment de l’honneur parmi les voleurs.

Instagram / @jack_charlesf

Jack a également été occupé à rester en forme pour son prochain combat[/caption]

Caractéristiques de Rex