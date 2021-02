Jack Fincham a présenté ses abdominaux durs comme le roc avant ses débuts en boxe professionnelle plus tard cette année.

Le gagnant de Love Island, 29 ans, a utilisé son temps en lock-out pour transpirer en révélant les résultats impressionnants avec un cliché topless sur les réseaux sociaux.

Le père de l’un a rendu les fans fous avec son cliché de buff partagé sur Instagram alors qu’il réduisait sa monture a certainement attiré l’attention de nombreux fans.

La star de la télé-réalité rayonnait d’une oreille à l’autre alors qu’il dressait une tempête pour le cliché.

La ceinture de Jack indiquait « Nanny » dans un clin d’œil émouvant à sa défunte grand-mère qui est décédée l’année dernière après une bataille contre le cancer.







(Image: jack_charlesf / Instagram)



«C’est bourdonnant d’attirer ces mauvais garçons et de causer des dégâts cette année», écrit-il à côté du cliché.

Il ne fallut pas longtemps avant que les fans se soient précipités vers la section des commentaires pour féliciter le boxeur en herbe pour son physique impressionnant.

« Vous cherchez en forme, mon pote! Bonne chance », a écrit un fan.







(Image: JackFincham / Instagram)



Un autre écrit: « Va les chercher Jack! Des trucs impressionnants. »

Tandis qu’un troisième fan a ajouté: « Bonne chance! Enracinement pour toi. »

Jack a même une page Instagram consacrée à ses activités de fitness, écrivant là-dessus qu’il était: « Juste un garçon normal essayant de briser la nouvelle année en faisant de meilleurs choix de style de vie et en menant une vie plus saine et plus en forme, j’espère aider certaines personnes en cours de route. »







(Image: jack_charlesf / Instagram)



Cela survient alors que Jack vient de s’inscrire pour participer à sa troisième émission de rencontres – Ex On The Beach – après ses sorts à la fois sur Love Island et Celebs Go Dating.

Le père de l’un espère obtenir un match d’amour sur la nouvelle série, qui devrait être tournée en Colombie.

On dit qu’il est prêt à «s’installer» après avoir accueilli une fille, Blossom, avec l’ex Casey Ranger.

