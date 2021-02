La star de Love Island, Jack Fincham, a été critiquée par les fans après avoir publié une photo montrant les oreilles coupées de son chien.

L’ancien gagnant de la télé-réalité s’est défendu des critiques et a insisté sur le fait que son animal de compagnie Elvis était bien soigné.

Cependant, une dispute a rapidement éclaté dans ses commentaires avec certains adeptes qualifiant la pratique de « dégoûtante ».

Cela a débuté lorsque Jack a partagé une photo de lui-même dans le train à côté de son chien bien-aimé.

«Mon meilleur ami et moi roulons dans le train en solo. Toujours à mes côtés, je ne sais pas ce que je ferais sans toi», a écrit l’ancien vendeur de stylos de 29 ans dans la légende.







(Image: jack_charlesf / Instagram)



Certains des deux millions d’abonnés de Jack ont ​​commencé à commenter l’apparence de son animal.

« Ne suivra pas. Les oreilles de chien sont coupées … c’est illégal au Royaume-Uni. Les chiens sont importés comme ça. Triste comme », a cinglé un.

«Le fait que vous possédiez un animal avec des oreilles coupées est dégoûtant, vous devriez avoir honte de vous-même! C’est un abus», cria un autre – auquel Jack répondit avec un emoji roulé des yeux.

« Celui qui a coupé ces oreilles doit être dénoncé pour cruauté. Ce n’est pas acceptable de couper les oreilles des chiens », a ajouté un troisième.









Malheureusement, le clipping et l’amarrage ne sont pas rares pour les chiens de la même race Cane Corso qu’Elvis.

L’acte est interdit dans de nombreux pays et est considéré comme de la cruauté envers les animaux.

La RSPCA a déclaré au Mirror en janvier qu’elle avait constaté une forte augmentation des cas de chiens coupés – et a déclaré que les images partagées par les propriétaires sur les médias sociaux rendaient le look plus populaire.

Ce n’est pas la première fois que Jack, qui se tourne vers la boxe professionnelle après son passage à la télé-réalité, reçoit des critiques après avoir partagé des photos de son animal de compagnie.







(Image: Instagram / Jack Fincham)



La star a révélé en juillet qu’il avait obtenu Elvis de Russie, où il avait été importé par Protection Dogs WorldWide.

L’un de ses abonnés en ligne a fustigé: «Parce qu’il est très présent sur les réseaux sociaux, il fait la promotion et l’encourage comme« normal », ce n’est pas le cas! C’est de la cruauté envers les animaux.

Ce à quoi Jack répliqua: « Bore off. Ce chien est ma vie. »

La star a également le bulldog Sandy, qu’il a acheté avec son ex petite amie Dani Dyer.

Un initié a déclaré au Sun après la rupture: « Sandy était toujours plus le chien de Jack de toute façon – il l’adore. »

Mirror Online a contacté les représentants de Jack pour commentaires.