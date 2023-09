Jack Fincham AXÉ d’une nouvelle émission de téléréalité et renvoyé chez lui après le tournage après une « arrestation pour conduite de drogue »

JACK Fincham a été EXCLU de Celebrity Ex On The Beach et renvoyé chez lui après le tournage après sa récente « arrestation pour conduite de drogue ».

Le vainqueur de Love Island était à Gran Canaria, prêt à tourner la série MTV, lorsque les patrons ont décidé qu’ils ne pouvaient pas l’inclure dans le line-up.

Jack Fincham a été exclu de Celebrity Ex on the Beach suite à sa récente arrestation

Jack était déjà à Gran Canaria pour le tournage mais a été renvoyé chez lui

Un initié de l’émission a déclaré au Sun : « Jack était arrivé au tournage, prêt à participer à l’émission – mais ensuite la nouvelle de son arrestation a éclaté.

« L’équipe de production a rapidement convoqué une série de réunions de crise en coulisses et, à la fin, il a été décidé que la meilleure chose à faire était de le renvoyer chez lui.

« Les producteurs seront probablement furieux de la façon dont tout cela s’est passé. »

Un représentant de MTV a refusé de commenter lorsqu’il a été approché par The Sun.

Cela sera un coup dur pour Jack, car nous avons précédemment signalé qu’il avait refusé le spin-off de Love Island Games pour la série MTV.

Une source nous a dit hier : « Il a décidé qu’Ex On The Beach lui convenait mieux – il préférerait faire cette émission, alors il s’est envolé. [on Wednesday].»

Il est apparu plus tôt cette semaine que Jack avait été arrêté pour conduite présumée sous drogue et pour fausses plaques d’immatriculation sur sa voiture. Il a également été arrêté pour conduite imprudente et conduite sans assurance.

Jack roulait à grande vitesse lorsqu’il a été arrêté par la police.

Fincham – qui a remporté la série 2018 de l’émission ITV avec Dani Dyer, 27 ans – a subi une analyse de sang et a également été détenu pour suspicion de conduite imprudente et de conduite sans assurance.

Le père d’un enfant a été libéré sous enquête jusqu’au 26 novembre.

Fincham a été arrêté sur l’A2 près de son domicile à Swanley, Kent, le 26 août.

