Jack et Sailor Brinkley Cook organisent une fête d’Halloween éclatante

Les enfants du mannequin Christie Brinkley, Jack et Sailor Brinkley-Cook, ainsi que leurs amis, aficionados de la vie nocturne Greg Stamato et Isaiah Trusty, ont organisé une fête d’Halloween à l’hôtel Bowery. Rupert Ramsay/BFA.com/Shutterstock

Déplacer Heidi Klum ?

Les enfants du mannequin Christie Brinkley, Jack et Sailor Brinkley-Cook, ainsi que leurs amis et aficionados de la vie nocturne Greg Stamato et Isaiah Trusty, ont organisé une soirée sur le thème du cirque au chic Bowery Hotel qui a fait ressortir un grand nombre de scènes urbaines, de mondains et modèles.

Un espion nous dit que la file d’attente à l’extérieur était si longue que le rappeur Playboi Carti a décidé de ne même pas tenter d’entrer.

Jack s’est habillé en Patrick Bateman et Stamato est devenu maître de piste de cirque. Rupert Ramsay/BFA.com/Shutterstock

La fête avait pour thème le cirque. Rupert Ramsay/BFA.com/Shutterstock

« Il y avait tellement de monde dehors qu’il n’a même pas essayé », raconte un espion. « Il est resté dans la voiture, puis a abandonné et ils sont partis. »

Peter Brant Jr., fils du célèbre mannequin Stephanie Seymour et du collectionneur d’art Peter Brant, a été aperçu sur la terrasse dans un fedora et une veste à franges.

À l’intérieur, l’ex de Dave Portnoy, Silvana Mojica, participait à un banquet près de la cabine du DJ, vêtue d’une petite robe corsetée.

La fête comprenait également des charmeurs de serpents. Rupert Ramsay/BFA.com/Shutterstock

Plus les aérienistes ! Rupert Ramsay/BFA.com/Shutterstock

Et des échassiers. Rupert Ramsay/BFA.com/Shutterstock

Page Six a également repéré le génie de l’hospitalité Richie Akiva habillé en Abraham Lincoln.

Charmeurs de serpents, échassiers, jongleurs, voltigeurs et danseurs ont animé la salle remplie d’invités habillés en tenues sexy, dont des chats, une vache et ce que nous pensons être simplement un mannequin en sous-vêtements.

Peter Brant Jr. a assisté à la fête et a passé du temps avec des amis sur la terrasse. Rupert Ramsay/BFA.com/Shutterstock

Le designer Maxwell Osborne a discuté avec le publiciste Alan Rish. Rupert Ramsay/BFA.com/Shutterstock

Le co-animateur Jack a été aperçu en train de faire le tour en tant que tueur de « American Psycho » Jason Bateman avec un imperméable éclaboussé de sang et saluant des invités comme le designer Maxwell Osborne.

Sa sœur, Sailor, a été vue se mêlant dans la pièce parmi des invités comme le PDG de Columbia Records Ron Perry, le mannequin Scott Lipps et l’influenceur Lucas Castellani.

Les invités sont venus vêtus de toutes sortes de costumes sexy. Rupert Ramsay/BFA.com/Shutterstock

Jack l’a serré dans ses bras. On nous dit qu’ils espèrent que la fête sera un événement annuel. Rupert Ramsay/BFA.com/Shutterstock

Jack et Sailor sont les enfants du mannequin Christie Brinkley et les demi-frères et sœurs d’Alexa Ray Joel. alexarayjoel/Instagram

Plus tôt dans la nuit, Brinkley, Stamato et Nicholas de Kwiatkowski, dont le père élève des chevaux pur-sang, ont organisé un dîner chez Gemma composé de gnocchis à la truffe noire et de steak.