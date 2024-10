Jack et Diane vont-ils divorcer ?

Dans le dernier Jeune et agité avant-première pour la semaine du 21 au 25 octobre, Daniel semble être en grande difficulté. Lisez la suite pour plus de détails et regardez la vidéo ci-dessous.

Kyle a continué à causer encore plus de problèmes à ses parents lorsqu’ils ont soupçonné qu’il avait volé une formule à Jabot pour Glissade. Ensuite, Audra, évincée, a révélé que Victor Newman avait non seulement débauché leur fils pour qu’il travaille pour lui, mais qu’il était également l’investisseur secret derrière le rachat de Glissade ! Une confrontation entre Diane et Victor a laissé La Moustache rayonnante que son mariage commençait à s’effondrer, tout comme sa famille, et qu’elle était sur le point de tout perdre !

À venir, Victor a peut-être raison, puisque Diane dit à Traci que Jack lui a demandé de déménager.

Auparavant, Sharon avait déposé des preuves sanglantes du meurtre de Heather dans l’appartement de Daniel, puis avait informé Chase du stress entre Daniel et Heather à cause de son désir de déménager. En fouillant chez lui, Chase a localisé le téléphone manquant de Heather. Mais ce n’était pas tout ! Il a ensuite localisé les serviettes ensanglantées que Sharon avait cachées dans la cave à alcool.

À venir : Dans l’appartement de Daniel, un flic dit à Chance : « Nous avons quelque chose. » Il semble que le complot sournois de Sharon fonctionne ! Dans la vidéo, Danny demande : « Quelle est exactement cette preuve que la police a contre vous ? » Daniel répond : « Disons simplement que c’est suffisamment solide pour que je m’attende à ce qu’on frappe à ma porte à tout moment. » Daniel a un espoir, car Phyllis a commencé à soupçonner Sharon d’être le véritable meurtrier et a piégé son fils !

