Jack Draper se prépare pour une autre année passionnante sur le circuit ATP – à commencer par la rencontre de l’Open d’Australie avec Rafa Nadal | Actualités Tennis

Jack Draper était l’une des stars de la percée l’année dernière et 2023 devrait être une autre étape importante dans la carrière naissante du jeune.

Le joueur de 21 ans a commencé 2022 en tant que n ° 265 mondial et a terminé l’année dans le top 50, avec un certain succès sur le circuit challenger, où il a remporté quatre titres en trois mois avant d’emmener son jeu sur le circuit ATP, saisissant l’occasion. avec des victoires dans le top 20 contre Taylor Fritz au Queen’s Club et Diego Schwartzman à Eastbourne.

À Eastbourne, Draper a battu Schwartzman en route vers sa première demi-finale ATP avant de perdre contre Maxime Cressy.

Au cours de l’été, Draper a remporté sa première victoire en Grand Chelem à Wimbledon avant la saison américaine sur terrain dur, qui a vu Draper vaincre les 10 meilleurs joueurs Stefanos Tsitsipas et Felix Auger Aliassime à Montréal et le US Open respectivement.

Le puissant gaucher a terminé l’année au 42e rang et a été le premier Britannique à se qualifier pour le Finales ATP nouvelle générationoù il a atteint les demi-finales.

Avec une bonne année à son actif, Draper cherchera à améliorer encore son classement cette année lors de sa première saison complète sur le circuit ATP, à commencer par l’Open d’Australie.

Draper a relevé le défi dans des tirages difficiles

Dans la perspective du premier Grand Chelem de 2023, Draper a atteint les demi-finales à l’International d’Adélaïde, alors qu’il se prépare pour un Match d’ouverture difficile contre Rafael Nadal à Melbourne.

L’ancien joueur de tennis britannique Barry Cowan pense que Draper ne fera que s’améliorer cette année, mais a averti qu’il en était encore au stade de développement de sa carrière.

Parler à Sports du ciel avant l’Open d’Australie, Cowan a estimé que le Britannique relèverait le défi d’affronter le champion en titre.

Image:

Jack Draper a été éliminé de l’International d’Adélaïde en demi-finale





“Je pense que c’est un tirage très, très excitant. Je pense que pour Jack, à ce stade de sa carrière, où il est encore en phase de développement, c’est juste une expérience d’apprentissage qui ne fera que l’aider plus loin sur la route ” dit Cowan.

“Je pense que pour moi, quand j’ai vu Jack contre les meilleurs, il a vraiment relevé le défi à partir du moment où il a joué contre Djokovic sur le court central de Wimbledon il y a quelques années, il a pris le premier set et il est beaucoup plus meilleur joueur maintenant qu’il ne l’était alors.

“Je pense que c’est vraiment excitant pour Jack et un autre bon test de voir le jeu qu’il cherche à développer et à faire évoluer parce qu’il a tellement d’attributs, évidemment, que le tempérament, la mentalité de gagnant, je le compare à Murray dans ce sens .”

Murray: Jack est l’un des meilleurs espoirs

Après une année qui l’a vu dépasser Andy Murray dans le classement britannique, les espoirs sont grands pour Draper, après avoir d’abord lutté contre des blessures au début de son développement.

Murray a décrit Draper comme “l’un des meilleurs” espoirs du Tour et s’attend à ce qu’il s’appuie sur un point de repère en 2022.

S’exprimant sur le podcast de l’ATP Tour l’année dernière, Murray a déclaré: “Jack est l’un des meilleurs espoirs du circuit en ce moment. Il n’a pas beaucoup joué au tennis par rapport à beaucoup de jeunes de son âge, il en a beaucoup de blessures et de revers au cours des dernières années.

Image:

Andy Murray a fait l’éloge de Draper l’année dernière





“C’est un grand gars, et je pense que c’est normal. Vous savez, pour que cela se produise quand il était, encore en croissance et tout et s’adaptant essentiellement au tennis à plein temps.

“Le tennis professionnel est un peu différent. Et je pense, oui, qu’il a eu une année brillante et je m’attends à ce qu’il continue à progresser la saison prochaine.”

Keothavong : Draper s’est amélioré l’année dernière

La capitaine britannique de la Billie Jean King Cup, Anne Keothavong, s’est dite “excitée” pour ce que l’année réserve à Draper.

Parler à Sky Sports Nouvelles en décembrel’ancien n°1 britannique a déclaré : “Avec Jack, il est l’un des meilleurs jeunes du circuit ATP, et il joue un tennis explosif et passionnant.

“Le fait qu’il se soit autant amélioré au cours des 12 derniers mois montre de quoi il est capable. Comparé à beaucoup de gars de son âge, il n’a pas beaucoup joué.

“Il a eu beaucoup de blessures et de temps morts, mais c’est un compétiteur incroyable et il a une attitude fantastique, donc je suis ravi de voir ce que l’année prochaine lui réserve.”

Des éloges sont également venus de David Felgate, qui a entraîné Tim Henman pendant neuf ans.

S’adressant à Tennishead, Felgate a déclaré que Draper avait le potentiel de dominer le tennis de la même manière que Roger Federer, Rafael Nadal et Djokovic.

“Ce qu’il a montré, son jeu, ses capacités, son amour du sport – il coche toutes les cases et j’aime le chemin qu’il a parcouru, étape par étape et un grand saut cette année. Il a tous les attributs nécessaires pour aller droit au sommet du sport », a-t-il déclaré.

Avec l’Open d’Australie, le premier tournoi majeur auquel Draper participe cette année, le jeune Britannique espère pouvoir continuer sa bonne forme tout au long de l’année, améliorer sa position dans le classement et ajouter d’autres titres et scalps à sa ceinture.