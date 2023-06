Jack Draper manquera Wimbledon en raison d’une blessure à l’épaule qu’il a subie à Roland-Garros | Actualités Tennis

Le jeune espoir britannique Jack Draper manquera Wimbledon en raison d’une blessure à l’épaule qu’il a subie à Roland-Garros la semaine dernière.

C’est un coup dur pour le joueur de 21 ans, dont la progression a été perturbée par une série de blessures.

Le dernier en date est survenu à l’entraînement avant son affrontement au premier tour à Roland Garros lundi dernier contre Tomas Etcheverry, Draper étant contraint de servir sous les bras avant de l’appeler un jour après un seul match du deuxième set.

Bien qu’extrêmement déçu que son corps l’ait à nouveau laissé tomber, Draper était optimiste que le problème avec son épaule gauche ne perturberait pas trop sa campagne sur gazon.

Cependant, après avoir passé un scanner et vu un spécialiste, Draper a décidé de rater toute la saison estivale britannique.

Draper a écrit sur Instagram: « Il est clair que mon épaule aura besoin de temps et de rééducation pour revenir là où elle doit être. Mon équipe et moi avons pris la décision difficile de rater la saison sur gazon cette année.

« Je suppose que dans ce sport, il y a tellement de hauts et de bas, mais celui-ci est difficile à encaisser. La seule chose qui soit sûre, c’est que je continuerai à persévérer. »

Image:

Draper a reçu un traitement pour sa blessure à l’épaule à Roland Garros avant de l’appeler un jour





Il est optimiste qu’il n’aura pas besoin d’une intervention chirurgicale et espère retourner sur le terrain de match entre la mi et la fin juillet.

Lorsqu’il a été en forme, Draper a montré qu’il avait le potentiel d’être parmi les meilleurs au monde, mais cela n’a pas été aussi souvent qu’il l’aurait souhaité.

La saison dernière, une course prometteuse vers le troisième tour de l’US Open s’est terminée par une blessure à la jambe et, après que la maladie a perturbé sa pré-saison, Draper a déjà raté de gros morceaux de cette année avec des problèmes de hanche et d’abdomen.

À Paris la semaine dernière, le Londonien a déclaré qu’il se sentait « mentalement détruit », ajoutant: « Je déteste être le gars qui est beaucoup blessé. »

Draper a fait ses débuts à Wimbledon en 2021, s’inclinant face à Novak Djokovic, tandis que l’année dernière, il a poussé Alex de Minaur à quatre sets au deuxième tour.