Jack Draper : le choix surprise de la Grande-Bretagne ravit le public de Manchester avec sa première victoire en Coupe Davis contre Thanasi Kokkinakis | Actualités tennistiques

Jack Draper a justifié la confiance que lui a témoignée le capitaine britannique Leon Smith en venant par derrière pour vaincre l’Australien Thanasi Kokkinakis lors d’une ouverture spectaculaire de la Coupe Davis à Manchester.

La course de Draper au quatrième tour de l’US Open lui a valu non seulement une deuxième convocation en Grande-Bretagne, mais aussi une première apparition, Smith le choisissant devant son meilleur joueur Cameron Norrie et l’ancien numéro un mondial Andy Murray.

La Lawn Tennis Association a rapporté des ventes de billets de plus de 9 000 pour le match nul à l’AO Arena et la foule a eu droit à un affrontement passionnant, Draper brisant Kokkinakis alors qu’il servait pour le match avant de remporter un tie-break décisif pour gagner 6- 7 (6) 6-3 7-6 (4).

Ils étaient debout lorsque Draper a réussi un revers gagnant final après deux heures et 52 minutes pour donner à la Grande-Bretagne un départ parfait contre les finalistes de l’année dernière.

S’exprimant sur le terrain, Draper a déclaré : « Il n’y a rien de mieux. C’était une vraie bataille, une foule immense ici. C’est incroyable de jouer mon premier match de Coupe Davis au Royaume-Uni dans ce genre d’arène. Je suis tellement heureux d’être ici. et reconnaissant, Léon m’a fait confiance et m’a mis ici aujourd’hui.

Comme Draper, Kokkinakis, 27 ans, ne sait que trop bien à quel point la fragilité physique peut entraver une carrière, mais c’est un joueur doté de grosses armes qui a remporté des victoires remarquables.

Il a remporté le titre de double de l’Open d’Australie l’année dernière avec son bon ami Nick Kyrgios, tandis qu’à Melbourne cette année, lui et Murray se sont affrontés dans un duel de près de six heures qui s’est terminé après 4 heures du matin.

Il a fallu quelques jeux aux deux puissances de 6 pieds 4 pouces pour trouver leur rythme, Draper étant contraint de sauver deux balles de break lors de son deuxième jeu de service.

Il s’est bien installé par la suite, en particulier au service, et il a eu un point de set sur le service de Kokkinakis à 4-5 seulement pour un revers sur la ligne pour attraper le haut du ruban et passer à côté.

Le tie-break a été aussi serré que les 12 jeux qui l’ont précédé mais, après avoir sauvé un point de set avec un gros service, Draper n’a pas pu empêcher Kokkinakis de prendre le deuxième.

Le set avait duré plus d’une heure, donc ce fut un coup dur pour Draper de le perdre, mais il a répondu de la manière parfaite, profitant d’un jeu lâche de son adversaire pour réclamer le premier break au début du second.

Le joueur de 21 ans était désormais pratiquement intouchable au service tandis que son coup droit lourd épongeait ceux qui revenaient.

Il s’est à nouveau cassé pour prendre le set et avait tout l’élan au début du match décisif, mais Kokkinakis a creusé et semblait avoir fait le mouvement crucial à 4-4, profitant d’un plongeon intempestif de Draper pour briser.

Cependant, la clôture des matches n’a jamais été le point fort de l’Australien et Draper est revenu, un énorme rugissement saluant le break.

Le jeune joueur britannique a réalisé le tir du match lors du jeu suivant, canalisant Carlos Alcaraz en poursuivant pour récupérer un lob et renvoyant le ballon à fond devant un Kokkinakis déconcerté.

Draper avait l’air en difficulté lorsqu’il était mené 4-2 au tie-break, mais il est revenu en force avec cinq points d’affilée pour remporter la victoire.