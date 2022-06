Jack Draper fait sa première demi-finale ATP à Eastbourne, Cameron Norrie et Harriet Dart battus | Actualité Tennis

Jack Draper célèbre sa victoire à Eastbourne

Jack Draper a fait sa première demi-finale de l’ATP Tour après avoir remporté un affrontement entièrement britannique contre Ryan Peniston au Rothesay International Eastbourne.

Le joueur de 20 ans a remporté les cinq derniers matchs consécutifs – brisant son adversaire trois fois de suite – pour assurer une victoire 6-3 6-3.

Draper, qui a surpris le numéro 15 mondial Diego Schwartzman au tour précédent, affrontera Maxime Cressy dans les quatre derniers de la compétition après avoir battu la tête de série britannique Cameron Norrie.

Norrie tentait d’atteindre une première demi-finale à Eastbourne mais a perdu 7-5 7-5.

Norrie a regardé sur la bonne voie pour les quatre derniers après avoir brisé son adversaire lors du troisième match du concours.

Mais l’Américain d’origine française Cressy a riposté de manière impressionnante et a finalement capitalisé sur sa quatrième balle de match pour progresser.

L’intérêt des Britanniques pour le tirage au sort du simple féminin a pris fin après Harriet Dard a été confortablement battu par le double champion de Wimbledon Pétra Kvitova.

Kvitova, qui a battu Katie Boulter mercredi, était en forme dominante alors qu’elle remportait un succès 6-3 6-4 à Devonshire Park.

« Il est toujours difficile de conclure, surtout hier et aujourd’hui », a déclaré Kvitova, double championne de Wimbledon.

« Je pense qu’elle a très bien joué et j’ai fait de mon mieux tout le match. Je suis vraiment content. Je pense que je suis lâche, j’apprécie l’herbe. Mon service aide aussi et c’est la clé. C’est très charmant ici et jouer à nouveau avec une foule pleine est magnifique. »

Même si Draper est le seul Britannique qui reste à Eastbourne, les dernières semaines ont vu des résultats impressionnants pour les joueurs britanniques.

Peniston, Dart et Boulter ont remporté de solides victoires sur gazon, tout comme Draper, qui devrait revenir dans le top 100 du classement mondial.

« Ryan est un joueur incroyable, un gars formidable, nous nous entraînons tout le temps ensemble. Il est vraiment bon pour moi », a déclaré Draper après sa dernière victoire.

« Faire partie du buzz britannique est incroyable. Tout le monde essaie de se pousser pour être meilleur. Nous devons continuer à nous améliorer et j’espère que nous serons plus nombreux à monter dans le classement.

« Je me sens de plus en plus à l’aise chaque semaine. J’ai appris des leçons de Queen’s et j’espère que demain je pourrai faire un spectacle. »

Draper s’est remis d’une pause précoce pour remporter le premier set contre Peniston, qui avait remporté la victoire lors de sa rencontre retardée au deuxième tour avec l’Espagnol Pedro Martinez plus tôt dans la journée.

Draper a de nouveau traîné dans le deuxième set mais a décroché cinq matchs de suite de 3-1 pour avancer.

Taylor Fritz attend soit Alex de Minaur dans l’autre demi-finale.