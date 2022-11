Jack Draper bat Lorenzo Musetti pour réserver une place en demi-finale aux finales Next Gen ATP Milan | Actualités Tennis

Jack Draper est qualifié pour les demi-finales de la finale Next Gen ATP à Milan après une victoire convaincante de Lorenzo Musetti.

Musetti et Draper étaient les deux joueurs les mieux classés restants sur le terrain lors de l’événement pour les huit meilleurs hommes de la saison âgés de 21 ans ou moins.

Les deux joueurs avaient déjà perdu contre le Suisse en forme Dominic Stricker et battu Tseng Chun-hsin pour mettre en place un décideur. Stricker avait déjà assuré sa place en demi-finale.

L’Italien Musetti, classé 23e, avait la foule locale derrière lui mais Draper, qui est classé 41e au monde, était en tête tout au long.

Dans le format des premiers à quatre matchs, le Britannique a remporté une victoire de 4-1, 4-0, 4-3 (0-0).

L’Italien a dû être soigné à la main droite dans le deuxième set. Mais il a récupéré et s’est battu dans le dernier set, le menant à un tie-break.

Mais Draper l’a retenu, dominant le tie-break pour remporter le match.

Le Britannique affrontera l’Américain Brandon Nakashima en demi-finale, qui a battu Franceso Passaro 4-3 (4) 4-2 4-1 pour dominer le groupe des Verts avec une fiche de 3-0.

Musetti était le joueur le mieux classé après le retrait du champion du Paris Masters Holger Rune pour être un remplaçant pour les finales ATP.

Au 23e rang, Musetti était également le seul joueur du groupe de huit joueurs classé dans le top 40.

Stricker affrontera Jiri Lehecka dans l’autre demi-finale après que le joueur tchèque a envoyé Matteo Arnaldi 4-3 (5) 4-1 4-3 (4).

Stricker a maintenu son record parfait en éliminant Tseng Chun-hsin 4-2, 4-1, 4-2.

Il s’agit de la cinquième édition de l’événement, qui propose des séries plus courtes de premier à quatre jeux et d’autres changements de format expérimentaux.

Les nouvelles règles de cette édition incluent aucun changement après le premier match de chaque set et un seul sit-down par set après trois matchs; une horloge de service de 15 secondes après les as, les doubles fautes et les services non retournés ; et coaching pendant le temps d’arrêt médical ou la pause toilette d’un adversaire.