Jack Dorsey’s Block soutient une société minière de bitcoins qui apporte de l’électricité abordable à l’Afrique

Les trois co-fondateurs de Gridless sur l’un de leurs sites miniers au Kenya. Erik Hersmann

ACCRA, GHANA — Jusqu’en février, Janet Maingi ne pensait pas beaucoup à bitcoins . Né et élevé dans la capitale kenyane de Nairobi, Maingi avait plutôt passé plus de vingt ans à essayer de résoudre l’un des plus grands problèmes de l’Afrique : la connectivité. À cette fin, elle a passé plus de 20 ans à travailler dans les opérations de l’industrie des télécommunications, dans des entreprises spécialisées dans les réseaux Internet et sans fil jusqu’à la télévision par câble et par satellite. Mais plus tôt cette année, la mère de famille de 45 ans a décidé de s’attaquer au deuxième plus gros problème du continent : son problème énergétique. L’Afrique est la Mecque des énergies renouvelables. Il y a environ 10 térawatts de capacité solaire, 350 gigawatts d’hydroélectricité et 110 gigawatts supplémentaires d’énergie éolienne, selon les données d’Energy, Capital & Power, une plateforme d’investissement axée sur le secteur énergétique africain. Une partie de cette énergie renouvelable est déjà exploitée, mais une grande partie ne l’est pas, car il est coûteux de construire le type d’infrastructure spécialisée nécessaire pour la capter. Même si l’Afrique possède 60% des meilleures ressources solaires au monde, le continent ne dispose que de 1% de capacité solaire photovoltaïque installée, selon le Agence internationale de l’énergie. “Lorsque vous vous asseyez et que vous regardez l’Afrique rurale et le Kenya rural, l’une des choses qui prévaut dans les maisons – je parle des 50 % qui ne sont pas électrifiés – c’est que les enfants doivent faire leurs devoirs en utilisant soit des lampes à pétrole, soit des bougies”, a déclaré Maingi à CNBC en marge de la conférence Africa Bitcoin à Accra. “Pensez à leur vue, pensez à leur santé”, a-t-elle déclaré.

Sans grille

Maingi était frustré par le fossé entre la production et la capacité, étant donné que 43 % de la population africaine, soit 600 millions de personnes, n’ont pas accès à l’électricité. Ainsi, en février, elle a commencé à cracher des solutions créatives avec deux amis, et tous les trois ont atterri sur une sorte d’idée contre-intuitive : l’extraction de bitcoins. L’extraction de la plus grande crypto-monnaie au monde est un processus connu sous le nom de preuve de travail. Les mineurs du monde entier utilisent des ordinateurs puissants qui valident collectivement les transactions et créent simultanément de nouveaux jetons. Le processus nécessite beaucoup d’électricité, et comme il s’agit du seul coût variable dans une industrie à faible marge, les mineurs ont tendance à rechercher les sources d’énergie les moins chères au monde.

Philip Walton, co-fondateur et directeur financier de Gridless, met en place un site hydroélectrique de mini-réseau à exploiter avec 20 kilowatts d’électricité au Kenya. Erik Hersmann

Bitcoin a mauvaise réputation pour la quantité d’énergie qu’il consomme, mais il peut également aider à débloquer ces sources d’énergie renouvelables piégées. Les mineurs de Bitcoin sont essentiellement des acheteurs d’énergie, et lorsqu’ils co-localisent avec des énergies renouvelables, cela crée une incitation financière à la construction et améliore l’économie de base de la production d’énergie renouvelable. L’AIE dit que dans les zones rurales “où plus de 80 % des habitants sont privés d’électricité, les mini-réseaux et les systèmes autonomes, principalement solaires, sont les solutions les plus viables”. En mai, Maingi et ses deux collègues ont décidé de l’essayer. Ils ont fondé une entreprise appelée Sans grille pour voir si la demande supplémentaire des mineurs de bitcoins sur ces actifs semi-bloqués pourrait rendre les énergies renouvelables en Afrique économiquement viables – et surtout, si la source d’énergie supplémentaire pourrait alimenter des communautés auparavant hors de portée des micro-réseaux qui électrifient certaines parties de l’Afrique.

Gridless prévoit également de s’étendre à d’autres régions d’Afrique grâce à une nouvelle injection de liquidités. de Jack Dorsey société de paiement numérique Block et la société de capital-risque axée sur le bitcoin d’Alyse Killeen Stillmarkont dirigé un investissement de démarrage de 2 millions de dollars dans l’entreprise, que Gridless dit qu’il prévoit d’utiliser pour ouvrir de nouvelles mines. Maingi est la directrice des opérations, et ses deux amis devenus cofondateurs, le directeur général Erik Hersman et le directeur financier Philip Walton, ont passé les derniers mois à lancer des pilotes à travers le Kenya dans lesquels ils travaillent avec des mini-réseaux hydroélectriques et des générateurs solaires. d’utiliser leur capacité excédentaire pour exploiter. “Nous avons passé des années à construire des infrastructures de connectivité Internet en Afrique rurale et urbaine, et nous avons réalisé que vous ne pouvez pas avoir une économie du 21e siècle sans électricité et connectivité ensemble”, a déclaré Hersman à CNBC.

Le nouveau site de 533 kilowatts au Kenya où 300 kilowatts seront utilisés pour l’extraction de bitcoins. Erik Hersmann

“Alors que nous examinions le prochain problème à résoudre, nous avons réalisé que l’extraction de bitcoins résolvait un problème majeur pour les développeurs d’énergie renouvelable de mini-réseaux, en ce sens que nous pourrions être leur acheteur industriel pour l’électricité bloquée, peu importe où ils se trouvaient, ce qui rend une électrification plus durable et croissante à travers l’Afrique », a poursuivi Hersman. Gridless possède actuellement trois sites pilotes opérationnels à Murang’a, une ville rurale située à 90 minutes de route au nord-est de Nairobi. Chaque mine fonctionne à l’énergie hydroélectrique d’HydroBox, une société énergétique basée sur le continent. Deux des mines ont une capacité d’environ 50 kilowatts et d’ici jeudi, la troisième mine passera à 300 kilowatts. Pour mettre ces chiffres en perspective, 30 kilowatts alimenteraient environ 500 foyers. 50 kilowatts, c’est plus près de 800 foyers. En janvier, Gridless prévoit de lancer une autre mine hydroélectrique de 50 kilowatts au Malawi et son premier site à énergie solaire en Afrique de l’Ouest qui aura une capacité de 30 kilowatts.

Réduction des coûts énergétiques

Jusqu’à présent, l’économie a beaucoup de sens pour toutes les personnes impliquées. Gridless sert en quelque sorte de locataire d’ancrage. La société finance la construction et gère l’exploitation de centres de données dans les communautés rurales où les clients industriels ou commerciaux traditionnels ne sont pas disponibles, selon un communiqué de la société publié mardi.

Gridless lance une nouvelle mine à énergie solaire en janvier 2023 en Afrique de l’Ouest. Erik Hersmann

Étant donné que le fournisseur d’électricité profite de la vente d’énergie qui avait été précédemment rejetée, les centrales énergétiques réduiront parfois les coûts pour l’utilisateur final. Sur l’un de leurs sites pilotes au Kenya, par exemple, la centrale hydroélectrique a fait chuter le prix de l’électricité de 35 cents le kilowattheure à 25 cents. Le renforcement des capacités électrifie également les ménages. Gridless dit qu’ils ont déjà vu cela se traduire par un stockage frigorifique conteneurisé pour les agriculteurs locaux, des stations de charge de batterie pour les motos électriques et des points WiFi publics. Une fois ces types de besoins satisfaits, Gridless a déclaré dans un communiqué que la capacité électrique restante est utilisée pour alimenter la mine de bitcoins. “Bitcoin et l’exploitation minière sont vraiment l’outil. Nous ne faisons pas de bitcoin pour bitcoin”, a déclaré le responsable de l’exploitation minière de bitcoin et du portefeuille chez Block, Thomas Templeton. “Tout l’objectif est vraiment de responsabiliser ces villages. Bitcoin est un moyen d’y parvenir.” Bloquer annoncé précédemment en avril, il s’associerait à Blockstream pour inaugurer une mine de bitcoins alimentée par l’énergie solaire et par batterie au Texas qui utilise la technologie solaire et de stockage de Tesla . Block travaille également sur un projet visant à rendre l’extraction de bitcoins plus distribuée et plus efficace. Selon Templeton, rendre le processus de minage plus accessible ne se limite pas à la simple création de nouveaux bitcoins. Au lieu de cela, il dit que l’entreprise y voit un besoin à long terme pour un avenir entièrement décentralisé et sans autorisation. La société résout un obstacle majeur à l’entrée : les plates-formes minières sont difficiles à trouver, coûteuses et la livraison peut être imprévisible. Block dit qu’il envisage de créer un nouvel ASIC, qui est l’équipement spécialisé utilisé pour extraire le bitcoin.