Jack Dorsey répond aux fichiers Twitter

Le co-fondateur de la plateforme a déclaré que Twitter avait acquis “trop ​​​​de pouvoir” sur la “conversation publique”

L’ancien PDG de Twitter, Jack Dorsey, a publié une réponse aux «Twitter Files» récemment divulgués, admettant une foule d’erreurs majeures pendant son mandat de directeur général tout en avertissant de “contrôle centralisé” d’Internet par les gouvernements et les entreprises.

L’entrepreneur technologique a abordé les documents internes divulgués dans un article de blog mardi, reconnaissant que Twitter n’avait pas respecté ses principes directeurs vers la fin de son mandat, et qu’il “complètement abandonné” sur sa propre vision du site après “activiste” les investisseurs ont acheté l’entreprise dans le courant de 2020.

Bien qu’il n’ait pas donné de détails sur les nouveaux investisseurs ou sur la manière dont ils auraient pu influencer la plate-forme, Dorsey a déclaré que l’accent mis par Twitter sur le contrôle du dialogue public était finalement l’une de ses plus grandes erreurs. Il a cité la décision de suspendre définitivement le président Donald Trump à la suite de l’émeute au Capitole américain en janvier 2021, affirmant que c’était “la bonne chose pour les entreprises publiques à l’époque, mais la mauvaise chose pour Internet et la société.”

“La plus grande erreur que j’ai commise a été de continuer à investir dans la création d’outils pour nous permettre de gérer la conversation publique, par opposition à la création d’outils permettant aux personnes utilisant Twitter de la gérer facilement par elles-mêmes”, il a dit. “Cela accablait l’entreprise avec trop de pouvoir et nous exposait à des pressions extérieures importantes (telles que les budgets publicitaires). Je pense généralement que les entreprises sont devenues beaucoup trop puissantes, et cela est devenu tout à fait clair pour moi avec notre suspension du compte de Trump. »

Dorsey aurait été en vacances au moment de l’interdiction de Trump et avait délégué la prise de décision aux dirigeants Yoel Roth et Vijaya Gadde – comme l’ont révélé les fichiers Twitter – mais a néanmoins déclaré qu’il était seul responsable des erreurs de jugement.

« Les attaques actuelles contre mes anciens collègues pourraient être dangereuses et [don’t] résoudre n’importe quoi. Si vous voulez blâmer, dirigez-le vers moi et mes actions, ou leur absence », a-t-il poursuivi, insistant également “il n’y avait pas de mauvaises intentions ou d’agendas cachés” derrière les décisions les plus controversées de Twitter et que l’entreprise “a agi selon les meilleures informations dont nous disposions à l’époque.”

Le billet de blog de mardi comprenait également une longue section avertissant de « centralisé » pouvoir sur Internet, déclarant que les plateformes de médias sociaux devraient rester « résilient au contrôle des entreprises et du gouvernement » tout en suggérant que Twitter n’avait pas réussi à le faire sous sa surveillance.

L’ancien PDG, qui a quitté ses fonctions en novembre 2021, a poursuivi en disant qu’il se félicitait de la “nouvelle réinitialisation” apporté par le nouveau propriétaire de Twitter, l’entrepreneur milliardaire Elon Musk, exprimant l’espoir que le site deviendra « inconfortablement transparent. Cependant, il a fait valoir que les fichiers Twitter auraient dû être publiés “À la manière de Wikileaks” ou dans leur intégralité, plutôt que d’être divulgués à des journalistes sélectionnés par la nouvelle direction du site.

Dirigés par les journalistes Matt Taibbi et Bari Weiss, les documents ont été publiés au fur et à mesure avec la bénédiction de Musk, mettant en lumière un certain nombre de décisions controversées prises par la société. Jusqu’à présent, cinq versements ont été rendus publics, y compris des informations sur la suspension de Trump, l’étroite coopération de Twitter avec les agences de renseignement américaines, la pratique du ” shadowbanning “, ainsi qu’une interdiction à l’échelle du site d’un rapport du New York Post sur les relations commerciales étrangères de Hunter. Biden, le fils du président Joe Biden.