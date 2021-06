Jack Dorsey invite Elon Musk à partager sa « bicuriosité » sur Bitcoin dans Epic Twitter Exchange

Le PDG de Twitter et Square, Jack Dorsey, est considéré comme un défenseur constant du Bitcoin sur les réseaux sociaux. Vendredi, il a partagé un lien invitant ses abonnés à un événement Bitcoin « The B Word », qui est une initiative du Crypto Council for Innovation (CCI). À la surprise générale, le PDG de Tesla, Elon Musk, a été parmi les premiers à répondre au tweet de Dorsey. ‘The B Word’ est une alliance mondiale de leaders de l’industrie de la crypto-monnaie visant à « démystifier et déstigmatiser les récits traditionnels sur Bitcoin ».

Dans son tweet, Dorsey a déclaré: « Alors que de plus en plus d’entreprises et d’institutions se joignent à nous, nous voulons tous aider à protéger et à diffuser ce qui rend le développement ouvert de #bitcoin si parfait. Cette journée est axée sur l’éducation et les actions pour y parvenir. » À cela, Musk a commenté : « Bicurious ?

le #bitcoin communauté de développement avant tout. Alors que de plus en plus d’entreprises et d’institutions se joignent à nous, nous voulons tous aider à protéger et à diffuser ce qui fait #bitcoin développement ouvert si parfait. Cette journée est axée sur l’éducation et les actions pour y parvenir.https://t.co/5pxX1LIVVA – jack (@jack) 24 juin 2021

Alors que Dorsey est un défenseur du Bitcoin, l’annonce de Musk en mai que Tesla n’accepterait plus le Bitcoin pour les achats de voitures en raison de problèmes environnementaux de longue date a fait chuter la valeur de la crypto-monnaie de plus de 10 %. Alors qu’il a depuis inversé sa position et a déclaré que Tesla recommencerait à accepter les transactions Bitcoin lorsque les mineurs utiliseraient davantage d’énergie renouvelable, ses tweets ont souvent entraîné une baisse des prix de la cryptographie.

Dorsey a également répondu au commentaire de Musk, invitant son homologue Tesla à discuter lors de l’événement pour partager ses « curiosités ».

Les plaisanteries entre les deux ont conduit d’autres utilisateurs de Twitter à réagir de manière hilarante à la conversation.

On aurait presque dit que vous frappiez Elon là-bas – Kev Hmmm (@kevinhuh) 25 juin 2021

Les commentaires de ce fil sont loin d’être #or, mais ils se rapprochent beaucoup plus que #Bitcoin.— Peter Schiff (@PeterSchiff) 25 juin 2021

Le PDG d’Euro Pacific Capital, Peter Schiff, un sceptique de Bitcoin a également été vu se joindre à la conversation.

