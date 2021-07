Jack Dorsey espère que le bitcoin contribuera à la paix dans le monde

Jack Dorsey, co-fondateur et PDG de Twitter Inc. et Square Inc., prend la parole lors de la conférence Bitcoin 2021 à Miami, Floride, États-Unis, le vendredi 4 juin 2021.

Le PDG de Square, Jack Dorsey, a de grands espoirs pour les actifs numériques et le bitcoin en herbe.

« Mon espoir est que cela crée la paix dans le monde ou aide à créer la paix dans le monde », a déclaré Dorsey lors d’un webinaire « The B Word » mercredi.

« Nous avons tous ces monopoles d’équilibre et l’individu n’a pas de pouvoir et le montant des coûts et de la distraction qui vient de notre système monétaire aujourd’hui est réel et cela détourne l’attention des plus gros problèmes », a ajouté Dorsey. Le PDG de Tesla, Elon Musk, et la fondatrice, PDG et CIO d’ARK Invest, Cathie Wood, étaient également des conférenciers.

« Toutes ces distractions auxquelles nous devons faire face quotidiennement nous éloignent de ces objectifs plus importants qui affectent chaque personne sur cette planète et de plus en plus. Vous fixez ce niveau fondamental et tout ce qui se trouve au-dessus s’améliore de manière si spectaculaire. être à long terme mais mon espoir est définitivement la paix », a ajouté le fondateur de Twitter.

Dorsey est un défenseur de longue date de la monnaie numérique, affirmant qu’en 2018, la crypto-monnaie deviendra éventuellement la « monnaie unique » du monde. L’année dernière, Square a acheté environ 50 millions de dollars de bitcoins, ce qui représente environ 1% de son bilan.

La semaine dernière, Dorsey a annoncé que Square créait une nouvelle entreprise axée sur les « services financiers décentralisés » utilisant le bitcoin. Les applications de finance décentralisée, ou DeFi, visent à recréer les systèmes financiers traditionnels, tels que les banques et les bourses, avec la crypto-monnaie. La plupart fonctionnent sur la blockchain ethereum.

Dorsey dit sur Twitter Jeudi soir, la société est « axée sur la création d’une plate-forme de développement ouverte dans le seul but de faciliter la création de services financiers non dépositaires, sans autorisation et décentralisés ».

Après cette annonce la semaine dernière, Wood’s ARK Invest a acheté 225 937 autres actions de Square d’une valeur d’environ 53,6 millions de dollars, sur la base du cours de clôture de Square de jeudi dernier.