Jack Dorsey admet des erreurs sur Twitter, dit que le site a toujours des problèmes

Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, s’adresse aux étudiants lors d’une assemblée publique à l’Indian Institute of Technology (IIT) à New Delhi, en Inde, le 12 novembre 2018.

Le co-fondateur et PDG de Twitter, Jack Dorsey, n’a pas mentionné Elon Musk par son nom. Mais dans un article de blog mardi, il a clairement indiqué que l’entreprise qu’il dirigeait avait encore des problèmes importants à l’époque et aujourd’hui.

Dorsey a déclaré qu’il ajoutait sa voix à la discussion autour des “Twitter Files”, que Musk a commencé à publier la semaine dernière pour étayer ses affirmations selon lesquelles la direction précédente était biaisée contre les conservateurs dans sa gestion de la modération du contenu.

Au début de son message, Dorsey a déclaré qu’il en était venu à croire en trois principes. Les médias sociaux doivent résister au “contrôle des entreprises et du gouvernement”, l’auteur est la seule personne qui peut supprimer le contenu qu’il produit, et “la modération est mieux mise en œuvre par un choix algorithmique”.

“Le Twitter lorsque je le dirigeais et le Twitter d’aujourd’hui ne respectent aucun de ces principes”, a écrit Dorsey.

Musk, qui a conclu son acquisition de Twitter pour 44 milliards de dollars en octobre, a annulé une partie des anciennes politiques de modération. Il a également accueilli l’ancien président Donald Trump, qui a été définitivement expulsé du site sous la direction de Dorsey après l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain.

Dorsey n’a émis aucune critique spécifique à Musk. Il a déclaré qu’il avait personnellement abandonné ses efforts pour pousser l’entreprise dans la bonne direction après que la société activiste Elliott Management s’est impliquée dans l’entreprise il y a plus de deux ans.

“C’est de ma seule faute”, a écrit Dorsey. “J’ai complètement renoncé à les défendre lorsqu’un militant est entré dans notre stock en 2020.”

Concernant la décision de Twitter de suspendre Trump, Dorsey a déclaré qu’il pensait “qu’il n’y avait pas de mauvaise intention ou d’agenda caché, et que tout le monde a agi selon les meilleures informations dont nous disposions à l’époque”.

Pourtant, il a déclaré que “des erreurs ont été commises” et que Twitter serait dans une meilleure position aujourd’hui si l’entreprise “se concentrait davantage sur les outils pour les personnes utilisant le service plutôt que sur les outils pour nous”.

Dorsey a déclaré qu’en général, les plateformes de messagerie sociale ne devraient pas supprimer de contenu ou suspendre des comptes, car “cela complique le contexte important, l’apprentissage et l’application des activités illégales”.

Il a promu l’idée d’un “protocole libre et ouvert pour les médias sociaux” qui n’appartient à aucune personne ou entreprise comme seul moyen d’adhérer à ses principes énoncés.

“Le problème aujourd’hui est que nous avons des entreprises qui possèdent à la fois le protocole et la découverte de contenu”, a écrit Dorsey. “Ce qui place finalement une personne en charge de ce qui est disponible et vu, ou non.”

Dorsey a cité Bluesky, une organisation à but non lucratif organisée par Twitter, ainsi que Mastodon et Matrix comme des projets émergents qui pourraient potentiellement être à la hauteur de sa vision de ce qui constitue un protocole de médias sociaux libre et ouvert. Il a déclaré qu’il offrirait des subventions à des projets prometteurs, en commençant par 1 million de dollars pour Signal, une application de messagerie cryptée.

