Jack de Bromhead Christmas Hurdle : Home By The Lee n’est pas un coup de chance à Leopardstown | Nouvelles de la course

Home By The Lee a prouvé que sa victoire surprise à Navan le mois dernier n’était pas un hasard avec un succès au combat dans le Jack de Bromhead Christmas Hurdle à Leopardstown.

La charge de Joseph O’Brien était un tir largement inconsidéré de 28-1 pour le Grade Two Lismullen Hurdle à la mi-novembre, mais s’est agenouillé pour voir Bob Olinger, qui voyageait fort, avec Ashdale Bob et le double héros de Stayers ‘Hurdle Flooring Porter de retour dans troisième et quatrième.

Tous les quatre étaient à nouveau en action dans cette première année de trois milles, avec Bob Olinger le favori marginal pour offrir à Henry de Bromhead la victoire dans une course nommée en mémoire de son fils décédé, juste devant Flooring Porter à 2-1.

Image:

Home By The Lee prend le dessus sur Bob Olinger à Navan





Ce dernier a adopté son rôle habituel de meneur de jeu sous Danny Mullins, tandis que Bob Olinger a été plus patient sous Rachael Blackmore.

Mais il est devenu clair en laissant le dos droit que les deux principaux du marché étaient en difficulté, avec Flooring Porter repris par les deux tirs 7-1 Home By The Lee et Ashdale Bob, tandis que Bob Olinger a trouvé peu de choses une fois que la poussée est venue.

Ashdale Bob semblait voyager le mieux à l’approche du dernier vol, mais c’est Home By The Lee qui a le mieux vu la distance sous JJ Slevin pour marquer de trois longueurs.

Paddy Power a réduit le vainqueur à 6-1 contre 20-1 pour le Stayers ‘Hurdle, une course dans laquelle il a terminé sixième la saison dernière.

O’Brien a déclaré: “En fait, je m’inquiétais de la façon dont il voyageait pendant la course parce qu’il ne voyage jamais bien. Je pensais qu’il allait gaspiller trop d’énergie en voyageant et en sautant bien, mais c’est un très bon stayer.

“Il continue de trouver et même quand il est arrivé au front, il a encore dressé les oreilles.

“J’ai été surpris qu’il ait battu Bob Olinger à Navan mais il allait vraiment bien. Il a été décoté dans les paris mais nous espérions qu’il serait placé et qu’il reviendrait ensuite ici.

“Il a toujours été un assez bon cheval. C’était un bon chasseur débutant, puis il a perdu confiance en sautant les clôtures et nous sommes revenus en haies.

“Il ira probablement directement à Cheltenham maintenant pour les Stayers. Il aime prendre un bon rythme et il n’a pas été battu à un million de kilomètres l’an dernier. Il a l’air d’être un meilleur cheval cette année.”