Jack Clarke remporte le prix du but du mois du championnat Sky Bet pour septembre | Nouvelles du football

L’ailier de Sunderland Jack Clarke est le gagnant du but du mois du championnat Sky Bet pour septembre.

Il y a quelque chose de fascinant dans les buts d’équipe face à face. Sept joueurs, quatre passes pour la première fois et une finition caressée par Clarke. C’était la touche finale appropriée à un déménagement magnifiquement conçu.

Voici les nominés pour le prix Sky Bet Championship Goals of the Month de septembre



Clarke a déclaré: “Je suis ravi de recevoir ce prix, mais le but était un véritable effort d’équipe d’arrière en avant et met en évidence le type de football que nous avons essayé de jouer cette saison. Nous cherchons toujours à jouer de l’arrière et l’objectif montre à quel point cela peut être efficace.”

Clarke a battu Dominic Hyam des Blackburn Rovers, Lewis Baker de Stoke City et Henri Lansbury de Luton Town.

Vainqueur de la Sky Bet League One : Josh Benson – BARNSLEY contre Charlton Athletic – 24 septembre

Le milieu de terrain de Barnsley, Josh Benson, est le vainqueur du but du mois de Sky Bet League One en septembre.

Regardez-le, frappez-le. Il n’y avait rien de complexe ou de complexe dans l’approche de Benson lorsque le ballon est arrivé à ses pieds à 30 mètres. La maîtrise technique de son tir ascendant était une autre affaire.

Voici les nominés pour le prix Sky Bet League One Goal of the Month de septembre



Benson a déclaré: “Je voudrais remercier tous ceux qui ont voté pour le but.

“Pour être honnête, je ne savais pas à quelle distance c’était. Je viens de voir le but et j’ai pensé” Je vais essayer ici “. Je crois que je peux marquer à partir de ces sortes de distances et assez heureusement, ça s’est passé dans.

“C’était une bonne question à ajouter au décompte. Merci encore une fois à tous ceux qui ont voté.”

Benson a battu Jensen Weir de Morecambe, Wycombe Wanderers Anis Mehmeti et Plymouth Argyle Morgan Whittaker.

Vainqueur de la Sky Bet League Two : Ollie Clarke – Doncaster Rovers contre MANSFIELD TOWN – 3 septembre

Le milieu de terrain de Mansfield Town, Ollie Clarke, est le vainqueur du but du mois de la Sky Bet League Two en septembre.

Alors que le ballon se dirigeait vers lui, Clark ajusta ses pieds et tourna son corps pour l’adapter au plan de balancement de sa botte gauche. Ses calculs étaient aussi précis que sa superbe volée.

Voici les nominés pour le prix Sky Bet League Two Goals of the Month de septembre



Clarke a déclaré: “Ce but est définitivement celui dont je suis fier, probablement le meilleur de ma carrière. Être reconnu pour cela est une réalisation fière et sur laquelle je peux regarder en arrière à l’avenir. Le ballon est sorti du Sky et moi nous nous sommes juste assez bien ajustés et l’avons bien pris.

“J’en suis vraiment content, et cela a contribué à une bonne victoire à l’extérieur contre l’un de nos rivaux à Doncaster. C’est toujours agréable d’avoir un trophée sur la cheminée mais je n’ai pas vraiment réussi à en accumuler beaucoup personnellement.

“Je suis heureux d’avoir réussi à en obtenir un et c’est celui sur lequel je pourrai revenir plus tard dans ma carrière.”

Clarke a battu Jake Young de Bradford City, Chris Hussey de Stockport County et Kyle Hurst de Doncaster Rovers.