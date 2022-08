Jack Cheney du canton de Lyon fait un retour spectaculaire, parcourt 230 verges et quatre touchés à Buffalo Grove – Shaw Local

BUFFALO GROVE – Le porteur de ballon de Lyons Township, Jack Cheney, a connu une première saison productive dans l’équipe de football universitaire, mais a raté la saison dernière en raison d’une blessure.

“Il y avait beaucoup de faim ce soir”, a déclaré le junior de 5 pieds 10 pouces. “Après avoir raté la saison dernière, je voulais revenir et montrer ce que nous pouvions faire.”

Le menu de Cheney était certainement complet lors du triomphe sans conférence 38-35 des Lions en ouverture de la saison au stade Grant Blaney de Buffalo Grove vendredi soir.

Cheney a grondé pour un sommet en carrière de 230 verges en 33 courses et a marqué quatre touchés (trois courses de 5 verges et une pour sept) alors que les visiteurs se sont ralliés à un déficit de 21-17 à la mi-temps pour devancer le Bison.

Le score final de Cheney a mis son équipe devant 38-28 avec 7:23 à faire. Cependant, comme il l’a fait toute la nuit, Buffalo Grove a répondu avec une passe de TD de 18 verges de Payton Diaz à Jakub Niedojdlo pour porter le score à 38-35 avec 4:34 à jouer.

L’aîné de 6 pieds 5 pouces de Lyon, Graham Smith, a récupéré le coup de pied en jeu des Bison à la ligne des 49 verges des Lions. Lyons s’est dirigé vers la ligne de 4 mètres de BG avant de prendre un genou dans la dernière minute pour sceller la victoire.

“De toute évidence, les verges de Jack témoignent de notre ligne offensive (Kevin Cruz, Aidan Hallett, Eddie Tuerk, Mikey Nunez et Cooper Komsthoeft)”, a déclaré l’entraîneur de troisième année de Lyon Jon Beutjer.

« Ils l’ont apporté aujourd’hui. Notre entraîneur de la ligne offensive et coordinateur du jeu de course (les entraîneurs Brennan Quick et Kyle Simms) font un excellent travail. Nous voulons en quelque sorte créer le précédent au début de la saison que nous pouvons courir et nous pouvons lancer et être physiques. J’étais vraiment fier de la ligne offensive et avec Jack. Il a couru avec le cœur.

Lyons a parcouru 81 verges lors du premier entraînement du match pour prendre une avance de 7-0 lorsque Cheney l’a pris à sept mètres. Les Bison sont revenus avec leur propre entraînement de 80 verges pour égaliser à 7-7 quand Anthony Palano a saisi une passe de neuf verges du quart Payton Diaz (21-25, 339 verges) avec 3:35 à faire.

Les 38 paniers de David Waight ont donné aux visiteurs une avance de 10-7 au début du deuxième quart, mais

BG a répondu en deux jeux, y compris la bombe TD de 70 verges de Diaz à Samuel Cho.

Après un trois-et-out par la défense BG, le Bison est revenu pour son troisième TD du match.

Avec Ryan Reid, CJ Relias, Brody Mac, John Saracco et Anthony Perricone assurant la protection, Diaz a disputé trois passes consécutives avant qu’un TD de 2 verges de Michael Cervantes ne le fasse 21-10.

Les Lions ont répondu avec un entraînement de 65 verges pour se rapprocher de 21-17 avant la mi-temps. QB Ryan Jackson (17 pour 20, 230 verges) a complété deux passes à Travis Stamm (6-105) et une à Smith avant que Cheney ne marque sur une course de 5 verges avec 1:06 à faire.

La course TD de 5 verges de Cheney a donné l’avantage à Lyon pour de bon au début de la seconde période. La prise de TD de 30 verges de Stamm a prolongé l’avantage à 31-21 avant que Diaz ne se connecte sur une passe de 35 verges à Mitchell Verdico (4-111) pour amener BG à moins de 31-28.

« Je suis vraiment fier de nos gars », a déclaré l’entraîneur des Bisons, Jeff Vlk. « Nous n’étions vraiment qu’à un pas. Nous avons eu le ballon au sol plusieurs fois et il n’a tout simplement pas rebondi sur notre chemin. Nos enfants ont concouru. Ils se sont battus jusqu’au bout. Vous pouvez regarder leur taille et la différence avec notre taille. Mais nos enfants n’ont pas reculé. C’est ce que j’aime dans cette équipe.

«À la fin, je pense que leur taille nous a un peu usés et ils nous ont battus. Mais nous leur avons jeté tout ce que nous avions. J’ai dit aux enfants de garder la tête haute et de revenir prêts à jouer et à concourir la semaine prochaine.

Bosquet de bisons