Jack Catterall se moque de Josh Taylor après la confirmation du match revanche pour le titre mondial en mars | Nouvelles de boxe

Jack Catterall a nargué Josh Taylor alors que les deux combattants ont signé pour un match revanche en mars à Glasgow, disant à son rival de ne pas trop manger de dinde de Noël.

Boxxer a confirmé jeudi que les deux combattants se retrouveront dans un match revanche très attendu avec une annonce de date officielle, en ligne avec les co-promoteurs Top Rank, à suivre dans la nouvelle année.

Catterall a perdu une décision partagée controversée contre le champion du monde incontesté de l’époque, Taylor, à Glasgow en février dernier, l’Écossais étant contraint d’annuler trois de ses titres super-légers alors qu’il poursuivait un match revanche.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait un message pour Taylor, Catterall a répondu Sky Sports Nouvelles: “Pas trop de dinde, fatboy. A la nouvelle année.”

Image:

Jack Catterall (à gauche) a perdu une décision partagée contre Taylor en mars dernier





La défaite très disputée contre Taylor était la première de la carrière de Catterall et le joueur de 29 ans est déterminé à prouver que sa dernière performance n’était pas un coup de chance lorsque la paire s’est de nouveau verrouillée en mars pour la ceinture WBO.

“Pour moi, il s’agit plus de combattre Josh et d’obtenir la victoire cette fois, et de prouver au public que ce n’était pas le cas [of Taylor having an off night] et j’appartiens au niveau mondial.

“[Not being an undisputed fight] change légèrement les choses, mais j’ai toujours voulu être champion du monde et au cours des deux dernières années, je me suis rapproché de ce rêve.

“Il a été retiré en février, mais heureusement, nous avons toujours le titre WBO, et je crois que le titre du Ring Magazine, est en jeu.

“C’est une motivation en soi, devenir champion du monde. Je ne regarde évidemment pas au-delà de Josh, mais ce serait bien de sortir et d’unifier la division moi-même.”

Catterall a déclaré qu’il n’y aura pas de relâchement pendant la période de Noël alors qu’il tente d’infliger une première défaite professionnelle à Taylor.

“Ça va être comme d’habitude”, a-t-il déclaré. “En tant qu’athlète professionnel, vous devez faire des sacrifices. Le combat à venir au début de l’année prochaine signifie que Noël et le Nouvel An sont annulés.

“Je pourrai passer du temps avec ma famille mais je ne m’impliquerai pas dans la célébration. Je mettrai toute mon énergie et ma concentration dans le match revanche.”

Taylor : Je n’ai pas besoin de beaucoup changer tactiquement

Taylor pense qu’il en a fait assez pour défendre ses titres contre Catterall en février et a affirmé que les choses seraient différentes la prochaine fois qu’ils se battraient



Josh Taylor a déclaré que la complaisance était à blâmer pour sa performance inférieure à la normale contre Catterall plus tôt cette année, mais ne pense pas qu’il ait besoin de changer beaucoup de tactique.

Après avoir remporté les quatre titres mondiaux des super-légers, Taylor a subi son test le plus difficile par le challenger obligatoire Chatterallle combattant de Chorley qui a renversé et apparemment envoyé le favori de la ville natale en 12 rounds dans une bataille de deux combattants invaincus.

Taylor reste catégorique, il en a fait assez pour remporter la victoire, mais il changera son approche mentale pour le match revanche.

“Ce n’est un secret pour personne, la performance que j’ai faite la dernière fois était terrible”, a-t-il déclaré Sky Sports Nouvelles. “C’était le pire que j’aie jamais connu.

“Mais cela dépendait en grande partie de moi, un manque de motivation, un manque de dynamisme, un peu de complaisance s’insinuait aussi un peu.

“C’est une approche différente cette fois mentalement, je suis plus allumé et je prends ça au sérieux.

“Je ne pense pas que j’ai besoin de trop changer tactiquement, mais ce sera certainement un combat différent.”