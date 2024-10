Jack Campbell entre au programme d’aide aux joueurs de la LNH/AJLNH

La Ligue nationale de hockey et son association des joueurs ont annoncé Gardien de but des Red Wings de Détroit Jack Campbell a rejoint le programme d’aide aux joueurs et sera absent de l’équipe pour une durée indéterminée. Campbell a signé un contrat d’un an d’une valeur de 775 000 $ avec les Red Wings lors de la journée d’ouverture de l’agence libre au cours de la dernière intersaison.

C’est un revirement malheureux pour Campbell, car il espérait reconstruire sa valeur grâce à un contrat d’un an à Détroit après une saison 2023-24 décevante avec les Oilers d’Edmonton. Campbell a signé en tant qu’agent libre sans restriction avec les Oilers après une saison 2021-22 au cours de laquelle il a obtenu un pourcentage d’arrêts de ,914 en 49 matchs avec les Maple Leafs de Toronto. Campbell ne verrait que deux ans de son contrat de cinq ans d’une valeur de 25 millions de dollars à Edmonton.

L’équipe l’a racheté à la fin de la saison 2023-24 après que Campbell ait affiché une fiche de 22-13-4 en 39 départs de 2022-24 avec un SV% de 0,886 et une moyenne de buts alloués de 3,53. Les Oilers ont envoyé Campbell chez leur filiale de la AHL, les Bakersfield Condors, après seulement cinq matchs l’an dernier et il s’est montré bien meilleur dans les ligues mineures. Il a obtenu une fiche de 18-13-1 avec les Condors en 33 matchs avec un SV% de 0,918 et une GAA de 2,63 à sa première compétition dans la AHL depuis 2018-19.

Campbell était toujours susceptible de se retrouver avec la filiale des Red Wings dans la AHL, les Griffins de Grand Rapids, l’équipe ayant l’un des terrains les plus fréquentés de la ligue. Détroit était prêt à entamer la saison 2024-25 de la LNH avec Ville Husso, Alex Lyonet prospect Sébastien Cossa déjà sous contrat et a fait venir Campbell et Cam Talbot pendant l’intersaison. Campbell va maintenant se tourner vers le programme d’aide aux joueurs pour obtenir de l’aide et surmonter tout ce qu’il traverse.