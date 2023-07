Jack Butland: la nouvelle signature des Rangers est désireuse de poursuivre la «riche histoire des meilleurs gardiens de but» du club d’Ibrox | Nouvelles du football

Jack Butland vise à suivre les traces de deux grands gardiens des Rangers alors qu’il s’installe dans la vie avec le club Ibrox.

Le joueur de 30 ans a rejoint les Light Blues le mois dernier pour un contrat de quatre ans après sa libération par Crystal Palace et est en passe de succéder à Allan McGregor, 41 ans, dont le temps à la tenue de Govan a pris fin. la saison dernière.

Apparaissant au centre d’entraînement des Rangers mardi, deux jours après le premier anniversaire de la mort de l’ancien gardien des Rangers Andy ‘The Goalie’ Goram, Butland a parlé d’imiter deux héros d’Ibrox.

« C’est le plan », a déclaré l’international anglais. « Vous parlez de deux gardiens – ‘The Goalie’ et Greegsy (McGregor) – deux gars qui ont une histoire incroyable avec le club.

« Ils savaient ce qu’étaient les Rangers. Regarder la vidéo commémorative d’Andy Goram l’autre jour, a brossé un tableau de ce qu’il était, de ce qu’il signifiait pour le club et de ce que le club signifiait pour lui.

« Je pense que c’est ce qu’est ce club. Il a une riche histoire de meilleurs gardiens de but et c’est quelque chose que je chercherai à continuer à la fois sur et en dehors du terrain, en essayant d’en savoir plus sur le club, en profiter, tout prendre et, espérons-le, suivre leurs traces, ce qui, bien sûr, est une grande question à cause de ce qu’ils ont fait. »

Butland est l’une des cinq nouvelles recrues que les Rangers ont faites jusqu’à présent cet été





Butland, qui a passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt à Manchester United sans jouer, a remporté la dernière de ses neuf sélections en Angleterre lors d’une victoire amicale contre la Suisse en 2018 et n’a pas abandonné l’espoir d’un retour dans le giron international, mais insiste ce n’est pas sa priorité.

« Je suis un gars patriotique », a-t-il déclaré. « Mon pays a toujours été important pour moi. Les avoir représentés dans le passé est un honneur. Bien sûr, j’aimerais y revenir.

« Ce n’est pas mon seul objectif. Mon objectif est de réussir au niveau du club et c’est de faire mon travail ici et quoi qu’il arrive avec ça [England], je l’ai toujours dit, cela se fera tout seul. C’est aux autres de décider.

« Cela n’arrivera que si nous faisons ce que nous devons faire ici et que je joue assez bien, ce qui est pour le moment mon seul objectif et si cela se produit, c’est un bonus. »

Butland est l’une des cinq nouvelles signatures que le patron Michael Beale a faites cet été et le club d’Ibrox est sur le point de conclure un accord avec Cremonese pour l’attaquant nigérian de 28 ans Cyriel Dessers.

Les Rangers ont annoncé mardi un match amical contre l’Olympiakos à Ibrox le mercredi 26 juillet, pour compléter leur agenda de pré-saison parallèlement aux rencontres contre Newcastle, Hambourg et Hoffenheim.

Calendrier des Rangers: le Gers se rendra à Kilmarnock le jour de l’ouverture

Kris Boyd pense que les Rangers se rapprochent du Celtic sous Ange Postecoglou, mais l’arrivée de Brendan Rodgers change-t-elle les choses ?



Les Rangers commenceront la saison 2023/24 de Premiership écossaise avec un voyage pour affronter Kilmarnock au Rugby Park, dans un match en direct sur Sky Sports.

L’équipe de Michael Beale disputera ensuite le match aller du troisième tour de qualification de la Ligue des champions le 8 ou le 9 août, avant de revenir en championnat avec la visite de Livingston à Ibrox le 12 août. Le match retour de leur match européen se jouera le 15 août.

Si les Rangers se qualifient pour le tour des barrages, le match aller aura lieu le 22 ou le 23 août et le match retour le 29 ou le 30 août.

Les deux premiers matchs Old Firm de la campagne se dérouleront devant le Sports du ciel caméras, avec la première le 3 septembre et la seconde le 30 décembre. La troisième réunion avant la scission est prévue le 6 avril.

La pause hivernale reviendra le 3 janvier, le lendemain de l’accueil des Rangers à Kilmarnock, et se terminera le 19 janvier.

Après la série de matches du 13 avril, la division se divise en deux, les six meilleures équipes s’affrontant une fois et les six dernières équipes faisant de même. La dernière journée de la saison aura lieu le week-end du 18/19 mai.

