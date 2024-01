Jack Burke Jr., qui a remporté 2 titres majeurs de golf en une saison, décède à 100 ans

Tous les regards étaient tournés vers Venturi, qui, à 24 ans, luttait pour devenir le premier amateur à remporter le Masters. Mais alors que Venturi hésitait, Burke s’est glissé dans le classement, dépassant huit joueurs et a gagné d’un coup.

Il avait reçu une aide météorologique.

“J’ai réussi un putt en descente au 17e trou qui a été rapide comme l’éclair, et il a été rendu encore plus rapide parce que le vent de 40 milles à l’heure avait soufflé du sable sur le green”, a déclaré Burke. a déclaré à Golf Digest en 2004. «Je viens de toucher ce putt et j’ai immédiatement pensé: ‘Oh, non, je n’ai pas réussi à faire la moitié du chemin.’ Puis le vent a saisi cette chose et a continué à la faire descendre de la colline, jusqu’à ce qu’elle tombe morte au milieu du trou. C’était un miracle – la meilleure pause de ma carrière.